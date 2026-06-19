Удар КАБами по Харькову: шестеро пострадавших, среди них дети (обновлено)

Российские войска нанесли удар кабом по Харькову. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей, повреждено более 40 частных домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

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Среди пострадавших - трое детей

По словам Синегубова, среди пострадавших трое детей - две 11-летние девочки и 14-летний мальчик. У них наблюдается острая стрессовая реакция.

Изначально сообщалось о повреждении 15 частных домов и складского помещения, однако после уточнения количество поврежденных домов возросло до более чем 40.

В настоящее время специалисты продолжают обследовать территорию, подвергшуюся удару, чтобы установить полный масштаб разрушений.

На месте попадания возник пожар

В результате атаки на месте одного из попаданий вспыхнул пожар. Экстренные службы работают над ликвидацией его последствий и оказывают помощь пострадавшим.

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По состоянию на 7.45 стало известно о росте числа пострадавших.

"На данную минуту известно о девяти пострадавших, четверо из которых дети", - сообщил Терехов.

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