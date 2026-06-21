Троє цивільних підірвалися біля зупинки на Харківщині
У Харківській області поблизу села Клинова-Новоселівка Золочівської громади Богодухівського району троє цивільних підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУ ДСНС у Харківській області.
Вибух біля зупинки
Трагедія сталася, коли люди проходили дорогою біля зупинки.
Попередження від рятувальників
У ДСНС нагадують, що території, які перебували під обстрілами або в зоні бойових дій, залишаються смертельно небезпечними. Пересуватися потрібно лише перевіреними маршрутами, не сходити на узбіччя та не торкатися підозрілих предметів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль