Троє цивільних підірвалися біля зупинки на Харківщині

У Харківській області поблизу села Клинова-Новоселівка Золочівської громади Богодухівського району троє цивільних підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУ ДСНС у Харківській області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вибух біля зупинки

Трагедія сталася, коли люди проходили дорогою біля зупинки.

Попередження від рятувальників

У ДСНС нагадують, що території, які перебували під обстрілами або в зоні бойових дій, залишаються смертельно небезпечними. Пересуватися потрібно лише перевіреними маршрутами, не сходити на узбіччя та не торкатися підозрілих предметів.

Також читайте: Під ударами РФ перебували Харків і 19 населених пунктів області: є загибла і 13 постраждалих, серед яких 4 дітей