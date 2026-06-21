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Новини Детонація вибухонебезпечних предметів
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Троє цивільних підірвалися біля зупинки на Харківщині

На дорозі біля зупинки стався підрив у Харківській області

У Харківській області поблизу села Клинова-Новоселівка Золочівської громади Богодухівського району троє цивільних підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУ ДСНС у Харківській області.

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Вибух біля зупинки

Трагедія сталася, коли люди проходили дорогою біля зупинки.

Попередження від рятувальників

У ДСНС нагадують, що території, які перебували під обстрілами або в зоні бойових дій, залишаються смертельно небезпечними. Пересуватися потрібно лише перевіреними маршрутами, не сходити на узбіччя та не торкатися підозрілих предметів.

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вибух (4744) поранення (2841) Харківська область (2876)
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