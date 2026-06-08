В Днепре произошел взрыв боеприпаса, погибли двое мужчин

В Днепре в понедельник вследствие взрыва боеприпаса на территории частного домовладения погибли двое мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом полиция Днепропетровской области сообщила в Facebook.

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Взрыв на территории частного домовладения

"По предварительной информации, вследствие взрыва боеприпаса смертельные травмы получили двое мужчин. От полученных травм они погибли на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В понедельник, 8 июня, в полицию поступило сообщение о взрыве на территории частного домовладения в Новокодацком районе Днепра.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители проводят комплекс первоочередных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств.

По результатам осмотра места взрыва и собранных материалов будет дана правовая квалификация происшествия.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина бросил гранату в полицейских во время задержания.

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