В Днепре произошел взрыв боеприпаса, погибли двое мужчин
В Днепре в понедельник вследствие взрыва боеприпаса на территории частного домовладения погибли двое мужчин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом полиция Днепропетровской области сообщила в Facebook.
Взрыв на территории частного домовладения
"По предварительной информации, вследствие взрыва боеприпаса смертельные травмы получили двое мужчин. От полученных травм они погибли на месте происшествия", — говорится в сообщении.
В понедельник, 8 июня, в полицию поступило сообщение о взрыве на территории частного домовладения в Новокодацком районе Днепра.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Правоохранители проводят комплекс первоочередных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств.
По результатам осмотра места взрыва и собранных материалов будет дана правовая квалификация происшествия.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина бросил гранату в полицейских во время задержания.
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