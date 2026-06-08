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Новости Видео Детонация взрывоопасных предметов
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В сети появились новые кадры мощного взрыва в Белгородской области. ВИДЕО

В сети появились дополнительные кадры мощного взрыва в Белгородской области РФ, снятые местным жителем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео виден большой столб дыма, поднимающийся над местом взрыва, а также слышны звуки последующей детонации.

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Детали взрыва

По данным местных СМИ, инцидент произошел в районе села Беловское недалеко от Белгорода.

Сначала сообщалось о вероятном падении российской авиабомбы ФАБ, однако позже появились сообщения, что взрыв мог произойти на складе боеприпасов.

В то же время ряд российских СМИ предполагает, что детонация могла быть следствием атаки беспилотника на склад с боеприпасами.

Официально российские власти заявили лишь о факте детонации, не уточняя ее причин.

По информации белгородского оперштаба, вследствие взрыва повреждены жилые дома и административное здание, а пятеро местных жителей получили контузии.

Читайте также: Взрыв прогремел в Белгородской области РФ: вероятно, попадание в склад боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте также: Поражены нефтебазы в Крыму и пункт управления ФСБ в Белгородской области, — Генштаб

Автор: 

взрыв (6922) взрывчатка (868) Белгород (501) ФАБ (50)
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Топ комментарии
+11
п'ятеро місцевих жителів зазнали контузій Джерело: https://censor.net/ua/v4007362

там всі контужені на всю голову, як вияснили, що їх саме зараз контузило?
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08.06.2026 20:49 Ответить
+9
які зафільмував місцевий жительДжерело: https://censor.net/ua/v4007362

Оскара йому!
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08.06.2026 20:48 Ответить
+3
самі по собі в'їбали.
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08.06.2026 20:52 Ответить
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які зафільмував місцевий жительДжерело: https://censor.net/ua/v4007362

Оскара йому!
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08.06.2026 20:48 Ответить
якщо посмертно, то нехай, путлєр з рудим домовиться!
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08.06.2026 20:50 Ответить
п'ятеро місцевих жителів зазнали контузій Джерело: https://censor.net/ua/v4007362

там всі контужені на всю голову, як вияснили, що їх саме зараз контузило?
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08.06.2026 20:49 Ответить
Стая фуфломинго прилетела...и ага.
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08.06.2026 20:49 Ответить
ця стая в інший бік літає
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08.06.2026 20:54 Ответить
Якось занадто швидко скінчилась детонація - я не встиг насолодитись!
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08.06.2026 20:49 Ответить
Є ще фото з поширенням детонації на ще двох осередках. Гумова бонба продовжує стрибати.
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08.06.2026 21:24 Ответить
А зможете кинути в мене лінком?
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08.06.2026 22:00 Ответить
https://x.com/hochu_dodomu/status/2063988642477953159/photo/1
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08.06.2026 22:06 Ответить
О - дякую!
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08.06.2026 22:13 Ответить
Схоже - знімав , якийсь персонаж , без інстинкту самозбереження 🤯
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08.06.2026 20:49 Ответить
Не тільки ж у нас ідіоти .
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08.06.2026 20:53 Ответить
але у них маточний інкубатор, нам, правда, теж завезли трохи після Голодомору, але зараз йдуть нового покоління, яке знищує тих старих.
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08.06.2026 20:57 Ответить
самі по собі в'їбали.
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08.06.2026 20:52 Ответить
Всі чекали , що вони вдарять по Воронєжу , а вони всіх надурили - і вдарили по Бєлгороду !
П.С - гойда ! 🤪
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08.06.2026 20:56 Ответить
Гойда!
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08.06.2026 20:53 Ответить
там ще ящики були. Завтра ще треба навідатись.
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08.06.2026 20:57 Ответить
С новим годом пдр путінські..ги-ги
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08.06.2026 20:57 Ответить
Музичний супровід наче спеціально поставили.
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08.06.2026 21:07 Ответить
Брага перебродила...
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08.06.2026 21:19 Ответить
У санкт-лєнінграді на заводі "Арсєнал" теж неспокійно.
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08.06.2026 21:21 Ответить
 
 