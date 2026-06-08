В сети появились новые кадры мощного взрыва в Белгородской области. ВИДЕО
В сети появились дополнительные кадры мощного взрыва в Белгородской области РФ, снятые местным жителем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео виден большой столб дыма, поднимающийся над местом взрыва, а также слышны звуки последующей детонации.
Детали взрыва
По данным местных СМИ, инцидент произошел в районе села Беловское недалеко от Белгорода.
Сначала сообщалось о вероятном падении российской авиабомбы ФАБ, однако позже появились сообщения, что взрыв мог произойти на складе боеприпасов.
В то же время ряд российских СМИ предполагает, что детонация могла быть следствием атаки беспилотника на склад с боеприпасами.
Официально российские власти заявили лишь о факте детонации, не уточняя ее причин.
По информации белгородского оперштаба, вследствие взрыва повреждены жилые дома и административное здание, а пятеро местных жителей получили контузии.
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Оскара йому!
там всі контужені на всю голову, як вияснили, що їх саме зараз контузило?
П.С - гойда ! 🤪