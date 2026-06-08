Взрыв прогремел в Белгородской области РФ: вероятно, попадание в склад боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Белгородской области прогремел взрыв. Виден большой столб дыма.

Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Местные жители заявили, что, вероятно, речь идет о взрыве российского ФАБа в районе села Беловское.

В то же время другие СМИ уточняют, что на самом деле взрыв произошел на складе боеприпасов и сейчас слышны звуки вторичной детонации.

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