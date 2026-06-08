Взрыв прогремел в Белгородской области РФ: вероятно, попадание в склад боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Белгородской области прогремел взрыв. Виден большой столб дыма.
Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Местные жители заявили, что, вероятно, речь идет о взрыве российского ФАБа в районе села Беловское.
В то же время другие СМИ уточняют, что на самом деле взрыв произошел на складе боеприпасов и сейчас слышны звуки вторичной детонации.
Топ комментарии
+2 Яр Холодний
показать весь комментарий08.06.2026 16:49 Ответить Ссылка
+1 Urs
показать весь комментарий08.06.2026 17:01 Ответить Ссылка
+1 Святослава
показать весь комментарий08.06.2026 17:04 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яр Холодний
показать весь комментарий08.06.2026 16:49 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Urs
показать весь комментарий08.06.2026 17:01 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий08.06.2026 17:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Святослава
показать весь комментарий08.06.2026 17:04 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий08.06.2026 17:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Urs
показать весь комментарий08.06.2026 17:09 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Urs
показать весь комментарий08.06.2026 17:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Скороспелый Петр
показать весь комментарий08.06.2026 17:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Urs
показать весь комментарий08.06.2026 17:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Скороспелый Петр
показать весь комментарий08.06.2026 17:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Urs
показать весь комментарий08.06.2026 18:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
РИБОКОП
показать весь комментарий08.06.2026 17:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль