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Новости Фото Российские авиабомбы ФАБ
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Взрыв прогремел в Белгородской области РФ: вероятно, попадание в склад боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Белгородской области прогремел взрыв. Виден большой столб дыма.

Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Местные жители заявили, что, вероятно, речь идет о взрыве российского ФАБа в районе села Беловское. 

В то же время другие СМИ уточняют, что на самом деле взрыв произошел на складе боеприпасов и сейчас слышны звуки вторичной детонации.

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Взрыв прогремел в Белгородской области РФ: вероятно, упала ФАБ
Взрыв прогремел в Белгородской области РФ: вероятно, упала ФАБ
Взрыв прогремел в Белгородской области РФ: вероятно, упала ФАБ
Взрыв прогремел в Белгородской области РФ: вероятно, упала ФАБ
Взрыв прогремел в Белгородской области РФ: вероятно, упала ФАБ
Взрыв прогремел в Белгородской области РФ: вероятно, упала ФАБ
Взрыв прогремел в Белгородской области РФ: вероятно, упала ФАБ
Взрыв прогремел в Белгородской области РФ: вероятно, упала ФАБ

Автор: 

россия (97838) Белгород (501)
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Топ комментарии
+2
А на відео що видно? Терикон? А хто ж, на вершині терикону, влаштовує склад?
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08.06.2026 16:49 Ответить
+1
ракурс такий. Вибух був значно далі того відвалу.
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08.06.2026 17:01 Ответить
+1
це дах будинку, а не терікон
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08.06.2026 17:04 Ответить
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А на відео що видно? Терикон? А хто ж, на вершині терикону, влаштовує склад?
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08.06.2026 16:49 Ответить
ракурс такий. Вибух був значно далі того відвалу.
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08.06.2026 17:01 Ответить
Можливо...
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08.06.2026 17:04 Ответить
це дах будинку, а не терікон
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08.06.2026 17:04 Ответить
Претензії не до мене - до оператора, який знімав відео... Я не зобов'язаний "здогадуваться", що там показано - тому й запитав...
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08.06.2026 17:09 Ответить
ну так, на 0:04 чітко видно.
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08.06.2026 17:09 Ответить
там зовсім поряд з Біловьким знаходитьс ЛВДС "Белгород" (50°34'47.0"N 36°46'48.9"E). Зараз не працює, але є велика вірогідність що резервуарний парк використовується для зберігання палива.
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08.06.2026 17:07 Ответить
Вибух в районі ближньої ігуменки
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08.06.2026 17:25 Ответить
там кругом одні приватні забудови. Звісно, звести в якійсь швидкомонтовани сарай можно що завгодно.
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08.06.2026 17:46 Ответить
https://maps.app.goo.gl/5thZ5EqNtteHUdaZ9 Ось приблизні
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08.06.2026 17:48 Ответить
якась діяльність у минулому на краю того лісу спостерігається. Не виключено що там організували польовий склад ***********. Зараз СБС досить оперативно може оримувати супутникові знімки, десь протягом пів-години після зйомки, тому цього буде ще більше.
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08.06.2026 18:05 Ответить
Скрєпно.
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08.06.2026 17:30 Ответить
 
 