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Новини Фото Російські авіабомби падають в РФ
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Вибух пролунав у Бєлгородській області РФ: ймовірно, влучання в склад боєприпасів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Бєлгородській області пролунав вибух. Видніється великий стовп диму.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Місцеві заявили, що ймовірно йдеться про сходження російського ФАБу у районі села Біловське. 

Водночас інші ЗМІ уточнюють, що насправді вибух стався на складі боєприпасів і зараз чути звуки вторинної детонації.

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Вибух пролунав у Бєлгородській області РФ: ймовірно впав ФАБ
Вибух пролунав у Бєлгородській області РФ: ймовірно впав ФАБ
Вибух пролунав у Бєлгородській області РФ: ймовірно впав ФАБ
Вибух пролунав у Бєлгородській області РФ: ймовірно впав ФАБ
Вибух пролунав у Бєлгородській області РФ: ймовірно впав ФАБ
Вибух пролунав у Бєлгородській області РФ: ймовірно впав ФАБ
Вибух пролунав у Бєлгородській області РФ: ймовірно впав ФАБ
Вибух пролунав у Бєлгородській області РФ: ймовірно впав ФАБ

Автор: 

росія (70353) Бєлгород (555)
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А на відео що видно? Терикон? А хто ж, на вершині терикону, влаштовує склад?
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08.06.2026 16:49 Відповісти
ракурс такий. Вибух був значно далі того відвалу.
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08.06.2026 17:01 Відповісти
Можливо...
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08.06.2026 17:04 Відповісти
це дах будинку, а не терікон
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08.06.2026 17:04 Відповісти
Претензії не до мене - до оператора, який знімав відео... Я не зобов'язаний "здогадуваться", що там показано - тому й запитав...
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08.06.2026 17:09 Відповісти
ну так, на 0:04 чітко видно.
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08.06.2026 17:09 Відповісти
там зовсім поряд з Біловьким знаходитьс ЛВДС "Белгород" (50°34'47.0"N 36°46'48.9"E). Зараз не працює, але є велика вірогідність що резервуарний парк використовується для зберігання палива.
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08.06.2026 17:07 Відповісти
Вибух в районі ближньої ігуменки
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08.06.2026 17:25 Відповісти
Скрєпно.
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08.06.2026 17:30 Відповісти
 
 