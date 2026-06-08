Вибух пролунав у Бєлгородській області РФ: ймовірно, влучання в склад боєприпасів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Бєлгородській області пролунав вибух. Видніється великий стовп диму.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Місцеві заявили, що ймовірно йдеться про сходження російського ФАБу у районі села Біловське.

Водночас інші ЗМІ уточнюють, що насправді вибух стався на складі боєприпасів і зараз чути звуки вторинної детонації.

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