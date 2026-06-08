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Новини Відео Детонація вибухонебезпечних предметів
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У мережі з’явилися нові кадри потужного вибуху на Бєлгородщині. ВIДЕО

У мережі опублікували додаткові кадри потужного вибуху в Бєлгородській області РФ, які зафільмував місцевий житель.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно великий стовп диму, що здіймається над місцем вибуху, а також чути звуки подальшої детонації.

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Деталі вибуху

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався в районі села Бєловське поблизу Бєлгорода.

Спочатку повідомлялося про ймовірне падіння російської авіабомби ФАБ, однак пізніше з'явилися повідомлення, що вибух міг статися на складі боєприпасів.

Водночас низка російських медіа припускає, що детонація могла бути наслідком атаки безпілотника по складу з боєприпасами.

Офіційно російська влада заявила лише про факт детонації, не уточнюючи її причин.

За інформацією бєлгородського оперштабу, внаслідок вибуху пошкоджено житлові будинки та адміністративну будівлю, а п'ятеро місцевих жителів зазнали контузій.

Читайте також: Вибух пролунав у Бєлгородській області РФ: ймовірно, влучання в склад боєприпасів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте також: Уражено нафтобази в Криму та пункт управління ФСБ на Бєлгородщині, - Генштаб

Автор: 

вибух (4734) вибухівка (509) Бєлгород (555) ФАБ (50)
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Топ коментарі
+11
п'ятеро місцевих жителів зазнали контузій Джерело: https://censor.net/ua/v4007362

там всі контужені на всю голову, як вияснили, що їх саме зараз контузило?
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08.06.2026 20:49 Відповісти
+9
які зафільмував місцевий жительДжерело: https://censor.net/ua/v4007362

Оскара йому!
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08.06.2026 20:48 Відповісти
+3
самі по собі в'їбали.
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08.06.2026 20:52 Відповісти
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які зафільмував місцевий жительДжерело: https://censor.net/ua/v4007362

Оскара йому!
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08.06.2026 20:48 Відповісти
якщо посмертно, то нехай, путлєр з рудим домовиться!
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08.06.2026 20:50 Відповісти
п'ятеро місцевих жителів зазнали контузій Джерело: https://censor.net/ua/v4007362

там всі контужені на всю голову, як вияснили, що їх саме зараз контузило?
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08.06.2026 20:49 Відповісти
Стая фуфломинго прилетела...и ага.
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08.06.2026 20:49 Відповісти
ця стая в інший бік літає
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08.06.2026 20:54 Відповісти
Якось занадто швидко скінчилась детонація - я не встиг насолодитись!
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08.06.2026 20:49 Відповісти
Є ще фото з поширенням детонації на ще двох осередках. Гумова бонба продовжує стрибати.
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08.06.2026 21:24 Відповісти
А зможете кинути в мене лінком?
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08.06.2026 22:00 Відповісти
https://x.com/hochu_dodomu/status/2063988642477953159/photo/1
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08.06.2026 22:06 Відповісти
О - дякую!
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08.06.2026 22:13 Відповісти
Схоже - знімав , якийсь персонаж , без інстинкту самозбереження 🤯
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08.06.2026 20:49 Відповісти
Не тільки ж у нас ідіоти .
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08.06.2026 20:53 Відповісти
але у них маточний інкубатор, нам, правда, теж завезли трохи після Голодомору, але зараз йдуть нового покоління, яке знищує тих старих.
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08.06.2026 20:57 Відповісти
самі по собі в'їбали.
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08.06.2026 20:52 Відповісти
Всі чекали , що вони вдарять по Воронєжу , а вони всіх надурили - і вдарили по Бєлгороду !
П.С - гойда ! 🤪
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08.06.2026 20:56 Відповісти
Гойда!
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08.06.2026 20:53 Відповісти
там ще ящики були. Завтра ще треба навідатись.
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08.06.2026 20:57 Відповісти
С новим годом пдр путінські..ги-ги
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08.06.2026 20:57 Відповісти
Музичний супровід наче спеціально поставили.
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08.06.2026 21:07 Відповісти
Брага перебродила...
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08.06.2026 21:19 Відповісти
У санкт-лєнінграді на заводі "Арсєнал" теж неспокійно.
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08.06.2026 21:21 Відповісти
 
 