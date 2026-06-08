У мережі з’явилися нові кадри потужного вибуху на Бєлгородщині. ВIДЕО
У мережі опублікували додаткові кадри потужного вибуху в Бєлгородській області РФ, які зафільмував місцевий житель.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно великий стовп диму, що здіймається над місцем вибуху, а також чути звуки подальшої детонації.
Деталі вибуху
За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався в районі села Бєловське поблизу Бєлгорода.
Спочатку повідомлялося про ймовірне падіння російської авіабомби ФАБ, однак пізніше з'явилися повідомлення, що вибух міг статися на складі боєприпасів.
Водночас низка російських медіа припускає, що детонація могла бути наслідком атаки безпілотника по складу з боєприпасами.
Офіційно російська влада заявила лише про факт детонації, не уточнюючи її причин.
За інформацією бєлгородського оперштабу, внаслідок вибуху пошкоджено житлові будинки та адміністративну будівлю, а п'ятеро місцевих жителів зазнали контузій.
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Оскара йому!
там всі контужені на всю голову, як вияснили, що їх саме зараз контузило?
П.С - гойда ! 🤪