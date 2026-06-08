У Дніпрі стався вибух боєприпасу, загинули двоє чоловіків

У Дніпрі у понеділок унаслідок вибуху боєприпасу на території приватного домоволодіння загинули двоє чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це поліція Дніпропетровської області повідомила у Фейсбуці.

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Вибух на території приватного домоволодіння

"За попередньою інформацією, внаслідок вибуху боєприпасу смертельні травми отримали двоє чоловіків. Від отриманих ушкоджень вони загинули на місці події", - ідеться у повідомленні.

У понеділок, 8 червня, до поліції надійшло повідомлення про вибух на території приватного домоволодіння в Новокодацькому районі Дніпра.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції та працівники вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Правоохоронці проводять комплекс першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин.

За результатами огляду місця вибуху та зібраних матеріалів буде надана правова кваліфікація події.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі чоловік кинув гранату в поліцейських під час затримання.

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