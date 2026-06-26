Двоє дітей постраждали через вибух невідомого предмета у Вінниці

Ввечері п'ятниці, 26 червня, у Вінниці двоє хлопчиків зазнали травм через вибух невідомого предмета.

Про це повідомила поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про інцидент?

Попередньо відомо, що двоє малолітніх хлопців дістали травми внаслідок вибуху невідомого предмета. Їх доставили до лікарні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.

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Розпочато розслідування

"За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України", - додали у поліції.

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