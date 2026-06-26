Двоє дітей постраждали через вибух невідомого предмета у Вінниці
Ввечері п'ятниці, 26 червня, у Вінниці двоє хлопчиків зазнали травм через вибух невідомого предмета.
Про це повідомила поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про інцидент?
Попередньо відомо, що двоє малолітніх хлопців дістали травми внаслідок вибуху невідомого предмета. Їх доставили до лікарні.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.
Розпочато розслідування
"За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України", - додали у поліції.
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