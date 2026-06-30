У Монако підірвали українського олігарха, - ЗМІ (оновлено)

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Le Figaro.

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Вибух біля будинку і постраждалі українці

За даними правоохоронних органів, інцидент стався приблизно о 21:00 на вулиці Преподобного отця Луї Фролла. Речник уряду Монако заявив, що причиною вибуху став "зловмисний акт".

Серед трьох поранених українців обоє батьків перебувають у вкрай тяжкому стані. Один неповнолітній має стан середньої тяжкості.

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Підозрюваний залишив рюкзак і втік

Камери відеоспостереження зафіксували невідомого чоловіка, який залишив рюкзак біля входу до житлового будинку безпосередньо перед вибухом. Після цього він утік пішки в напрямку сусіднього французького міста Босолей.

Бомба здетонувала в момент, коли інші люди заходили до будівлі. Наразі невідомо, чи були саме вони ціллю атаки.

Прокурор Монако Стефан Тібо підтвердив госпіталізацію трьох людей. На місці події працюють сапери та судово-медичні експерти.

Оновлена інформація

За інформацією Nice Matin та BFMTV, вибух пролунав близько 21:00 у холі багатоквартирного будинку на вулиці Реверен-Пер-Луї-Фолла. Попередньо встановлено, що невідомий чоловік залишив у приміщенні пакет або рюкзак із вибухівкою, після чого втік. Детонація сталася майже одразу після того, як до холу зайшли люди.

Служби порятунку отримали повідомлення приблизно о 21:15. На місце направили п’ять одиниць техніки та близько 15 рятувальників.

За даними медіа, постраждали троє осіб, які є членами однієї родини та мають українське громадянство. Чоловіка та жінку віком 50–60 років госпіталізували до лікарні Пастера в Ніцці, підлітка — до лікарні Ленваля.

Згодом Le Figaro повідомило, що одним із батьків може бути український олігарх, однак ім’я не розголошується. Обоє дорослих перебувають у критичному стані, 13-річний хлопець — у стабільному.

Глава уряду Монако Крістоф Мірман припустив, що інцидент може мати ознаки теракту. За його словами, вибуховий пристрій, імовірно, був начинений болтами та дробом.

"Наразі поліція збирає докази. Наскільки мені відомо, це перший випадок в історії, коли подібне сталося в князівстві", — зазначив він.

За словами двох джерел "Української правди" в бізнесових колах, одним із потерпілих унаслідок вибуху є дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

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