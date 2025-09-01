540 млн грн для ВСУ: Вадим Ермолаев об итогах деятельности корпорации Alef

Новости компаний

С начала полномасштабного вторжения, корпорация Alef, основателем которой является украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, уплатила в бюджеты всех уровней более 11 млрд грн, что составляло около 10 млн грн в день.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Вадим Ермолаев также заявил, что за это время на поддержку ВСУ было направлено более 540 млн грн. Сейчас из 8433 сотрудников корпорации 539 служат в вооруженных силах.

"Всех наших сотрудников, которые сейчас служат в ВСУ, ждем обратно целыми и невредимыми", - отметил он.

Также руководитель корпорации Alef выразил мнение, что Россия должна была бы направлять ресурсы на развитие собственной инфраструктуры, а не на войну против Украины.

"Россия, вместо того, чтобы убивать нас, украинцев, лучше потратила бы энергию и ресурс на то, чтобы сделать сортир в каждом доме от Москвы до Владивостока. Если бы они обеспечили канализацию и газ в каждый дом, им хватило бы занятий на ближайшие 100 лет", - сказал Ермолаев.

Он подчеркнул, что категорически осуждает агрессию РФ против Украины и уверен, что действия агрессора должны получить четкую правовую и моральную оценку.

"Полномасштабная война принесла много страданий миллионам наших граждан и уничтожила жизни десятков тысяч. Для нас как бизнеса - это полная потеря активов на оккупированных территориях и значительные убытки от обстрелов на территории Украины. Однако, несмотря на все трудности мы продолжаем свою работу", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Вадим Ермолаев сообщал, что на временно оккупированных территориях, в первые дни чеченские боевики вывезли со складов сельскохозяйственную технику на сумму 15 млн евро. А также 175 полувагонов на 8 млн евро. Это произошло в Мелитополе и Херсоне, где были большие запасы новой техники, запчастей и других материалов.

Вадим Ермолаев - украинский бизнесмен. В 2023 году против него решением СНБО были введены санкции. Он не согласился с выдвинутыми претензиями и оспаривает решение в суде.

В 2021 году Вадим Ермолаев входил в список Forbes. Он является основателем группы компаний "Алеф", которая реализовала в Днепре такие проекты, как "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" и другие.

Кроме недвижимости, "Алеф" занимается производством газобетона, ПВХ-профилей, бесшовных труб, зубных имплантатов, а также выращиванием элитных сортов яблок.

Группа владеет крупнейшей в Украине биомассовой электростанцией мощностью 16 МВт. В состав корпорации входят 18 компаний и 11 производственных предприятий, продукция которых экспортируется в 50 стран.