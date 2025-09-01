540 млн грн для ЗСУ: Вадим Єрмолаєв про підсумки діяльності корпорації Alef

Новини компаній

Від початку повномасштабного вторгнення, корпорація Alef, засновником якої український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, сплатила до бюджетів усіх рівнів понад 11 млрд грн, що складало близько 10 млн грн на день.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна

Вадим Єрмолаєв також заявив, що за цей час на підтримку ЗСУ було спрямовано понад 540 млн грн. Наразі з 8433 співробітників корпорації 539 служать у збройних силах.

"Всіх наших співробітників, які зараз служать у ЗСУ, чекаємо назад цілими та неушкодженими", – зазначив він.

Також керівник корпорації Alef висловив думку, що Росія мала б спрямовувати ресурси на розвиток власної інфраструктури, а не на війну проти України.

"Росія, замість того, щоб вбивати нас, українців, краще витратила б енергію та ресурс на те, щоб зробити сортир у кожному будинку від Москви до Владивостока. Якби вони забезпечили каналізацію та газ у кожний будинок, їм вистачило б занять на найближчі 100 років", – сказав Єрмолаєв.

Він наголосив, що категорично засуджує агресію РФ проти України та впевнений, що дії агресора мають отримати чітку правову та моральну оцінку.

"Повномасштабна війна принесла багато страждань мільйонам наших громадян та знищила життя десятків тисяч. Для нас як бізнесу – це повна втрата активів на окупованих територіях і значні збитки від обстрілів на території України. Проте, попри всі труднощі ми продовжуємо свою роботу", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Вадим Єрмолаєв повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях, у перші дні чеченські бойовики вивезли зі складів сільськогосподарську техніку на суму 15 млн євро. А також 175 напіввагонів на 8 млн євро. Це сталося в Мелітополі й Херсоні, де були великі запаси нової техніки, запчастин та інших матеріалів.

Вадим Єрмолаєв – український бізнесмен. У 2023 році проти нього рішенням РНБО були введені санкції. Він не погодився із висунутими претензіями та оспорює рішення у суді.

У 2021 році Вадим Єрмолаєв входив до списку Forbes. Він є засновником групи компаній "Алеф", яка реалізувала в Дніпрі такі проєкти, як "Мост-Сіті", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" та інші.

Окрім нерухомості, "Алеф" займається виробництвом газобетону, ПВХ-профілів, безшовних труб, зубних імплантатів, а також вирощуванням елітних сортів яблук.

Група володіє найбільшою в Україні біомасовою електростанцією потужністю 16 МВт. До складу корпорації входять 18 компаній та 11 виробничих підприємств, продукція яких експортується до 50 країн.