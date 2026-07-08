Справа про вбивство Березовської: ЗМІ оприлюднили нові факти про підозрюваних із ГУР та, ймовірно, СБУ

Журналісти-розслідувачі встановили нові деталі у справі щодо вбивства Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родину у Монако. Йдеться, зокрема, про співробітника Головного управління розвідки Міноборони (відповідно до даних офіційного слідства) та, ймовірно, співробітника СБУ.

Про це повідомляє проєкт "Схеми" (Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.

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Що вдалося встановити

Зазначається, що Анастасія Березовська –– 39-річна уродженка Житомира. Чим саме займалася жінка достеменно невідомо, однак оголошення, які вона публікувала на маркетплейсі OLX у 2021 році, можуть свідчити, що вона, ймовірно, могла заробляти розведенням собак.

У 2021 році вона навіть притягалася до адмінвідповідальності за п'яну бійку та дрібне хуліганство.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Березовська виїхала до Німеччини. Телефонні бази фіксують її під нікнеймами "Анастасія Франкфурт", а сама вона була активною в локальних чатах біженців Франкфурта-на-Майні.

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Хто отримав підозри: досьє на силовиків

Офіційне слідство Офісу Генпрокурора назвало першим підозрюваним діючого співробітника ГУР МОУ. Раніше у пресі фігурувало ім'я Євгена Реута, проте "Схеми" за допомогою джерел уточнили, що підозру та обвинувачення насправді оголошено його рідному брату — 33-річному Владиславу Реуту.

Владислав є випускником факультету правознавства КНТЕУ, у телефонних книгах записаний як "Влад Юристи" і раніше представляв сторони у цивільних судах. Проте з 2022 року Реут, ймовірно, проходив службу у військовій частині А2772 — це навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій ЗСУ, звідки він згодом міг перевестися до структур Воєнної розвідки.

Особу другого затриманого журналісти наразі не публікують до офіційного оголошення слідством. Однак "Схеми" встановили, що він –– 49-річний уродженець міста Умань, який до 2020 року працював поліцейським у Київській області.

Серед тегів його мобільного номеру біля його імені є згадка про "ОПВ УКР", що може свідчити про те, що він раніше працював в Управлінні карного розшуку поліції. Інші цифрові теги, такі як "Контр ВБ" (контррозвідка або Внутрішня безпека), а також бойове минуле у лавах "Правого сектору" та дані джерел "Схем" свідчать про те, що чоловік може бути діючим або колишнім співробітником Служби безпеки України.

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Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.

Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.

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