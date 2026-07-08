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Новини Підрив Єрмолаєва у Монако Вбивство підозрюваної у підриві Єрмолаєва
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Справа про вбивство Березовської: ЗМІ оприлюднили нові факти про підозрюваних із ГУР та, ймовірно, СБУ

Убивство Березовської - Схеми розповіли нові факти про фігурантів

Журналісти-розслідувачі встановили нові деталі у справі щодо вбивства Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родину у Монако. Йдеться, зокрема, про співробітника Головного управління розвідки Міноборони (відповідно до даних офіційного слідства) та, ймовірно, співробітника СБУ.

Про це повідомляє проєкт "Схеми" (Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.

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Що вдалося встановити

Зазначається, що Анастасія Березовська –– 39-річна уродженка Житомира. Чим саме займалася жінка достеменно невідомо, однак оголошення, які вона публікувала на маркетплейсі OLX у 2021 році, можуть свідчити, що вона, ймовірно, могла заробляти розведенням собак.

У 2021 році вона навіть притягалася до адмінвідповідальності за п'яну бійку та дрібне хуліганство.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Березовська виїхала до Німеччини. Телефонні бази фіксують її під нікнеймами "Анастасія Франкфурт", а сама вона була активною в локальних чатах біженців Франкфурта-на-Майні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозрювана у замаху на Єрмолаєва в’їхала до України законно, база Інтерполу не спрацювала, - ДПСУ

Хто отримав підозри: досьє на силовиків

  • Офіційне слідство Офісу Генпрокурора назвало першим підозрюваним діючого співробітника ГУР МОУ. Раніше у пресі фігурувало ім'я Євгена Реута, проте "Схеми" за допомогою джерел уточнили, що підозру та обвинувачення насправді оголошено його рідному брату — 33-річному Владиславу Реуту.

Владислав є випускником факультету правознавства КНТЕУ, у телефонних книгах записаний як "Влад Юристи" і раніше представляв сторони у цивільних судах. Проте з 2022 року Реут, ймовірно, проходив службу у військовій частині А2772 — це навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій ЗСУ, звідки він згодом міг перевестися до структур Воєнної розвідки.

  • Особу другого затриманого журналісти наразі не публікують до офіційного оголошення слідством. Однак "Схеми" встановили, що він –– 49-річний уродженець міста Умань, який до 2020 року працював поліцейським у Київській області.

Серед тегів його мобільного номеру біля його імені є згадка про "ОПВ УКР", що може свідчити про те, що він раніше працював в Управлінні карного розшуку поліції. Інші цифрові теги, такі як "Контр ВБ" (контррозвідка або Внутрішня безпека), а також бойове минуле у лавах "Правого сектору" та дані джерел "Схем" свідчать про те, що чоловік може бути діючим або колишнім співробітником Служби безпеки України.

Читайте також: Убивство Березовської: затриманому співробітнику ГУР та експравоохоронцю оголосили підозри, - Офіс Генпрокурора

Що передувало?

  • У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
  • Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
  • На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
  • Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
  • Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
  • Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
  • Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.
  • Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.
  • Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР про затримання працівника, підозрюваного у вбивстві Березовської: Надаємо всебічну підтримку слідству

Автор: 

Єрмолаєв Вадим (25) СБУ (14040) вбивство (3294) ГУР (912)
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Топ коментарі
+6
Так тупо подставить Украину перед Евросоюзом нужно было еще суметь. С такими сотрудниками собственных спецслужб и враги не нужны.
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08.07.2026 23:32 Відповісти
+5
як би справа була не пов'язана з криміналітетом та маіією 🤡 , Анастасію можно було залишити живою ,а так мафія дінастії і головний вова ,свідків прибирають ...
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08.07.2026 23:13 Відповісти
+4
Потороч95 Оманська, засвітилася ще у 2019 році, порушуючи Конституцію України та убиваючи Українців КОВІДОМ19!!
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08.07.2026 23:20 Відповісти

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