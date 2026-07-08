Дело об убийстве Березовской: СМИ обнародовали новые факты о подозреваемых из ГУР и, вероятно, СБУ
Журналисты-расследователи установили новые подробности по делу об убийстве Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями, и его семью в Монако. Речь идет, в частности, о сотруднике Главного управления разведки Минобороны (согласно данным официального следствия) и, вероятно, о сотруднике СБУ.
Об этом сообщает проект "Схемы" (Радио Свобода), информирует Цензор.НЕТ.
Что удалось установить
Отмечается, что Анастасия Березовская — 39-летняя уроженка Житомира. Чем именно занималась женщина, точно неизвестно, однако объявления, которые она публиковала на маркетплейсе OLX в 2021 году, могут свидетельствовать о том, что она, вероятно, зарабатывала разведением собак.
В 2021 году она даже привлекалась к административной ответственности за драку в нетрезвом виде и мелкое хулиганство.
После начала полномасштабного вторжения РФ Березовская уехала в Германию. Телефонные базы фиксируют её под никнеймами "Анастасия Франкфурт", а сама она активно участвовала в локальных чатах беженцев Франкфурта-на-Майне.
Кто попал под подозрение: досье на силовиков
- Официальное следствие Офиса генерального прокурора назвало первым подозреваемым действующего сотрудника ГУР МОУ. Ранее в прессе фигурировало имя Евгения Реута, однако "Схемы" с помощью источников уточнили, что подозрение и обвинение на самом деле предъявлены его родном брату — 33-летнему Владиславу Реуту.
Владислав — выпускник факультета правоведения КНТЭУ, в телефонных справочниках записан как "Влад Юристы" и ранее представлял стороны в гражданских судах. Однако с 2022 года Реут, вероятно, проходил службу в воинской части А2772 — это учебно-тренировочный центр Сил специальных операций ВСУ, откуда он впоследствии мог перевестись в структуры Военной разведки.
- Личность второго задержанного журналисты пока не публикуют до официального объявления следствием. Однако "Схемы" установили, что это 49-летний уроженец города Умань, который до 2020 года работал полицейским в Киевской области.
Среди тегов его мобильного номера рядом с его именем есть упоминание об "ОПВ УКР", что может свидетельствовать о том, что он ранее работал в Управлении уголовного розыска полиции. Другие цифровые теги, такие как "Контр ВБ" (контрразведка или Внутренняя безопасность), а также боевое прошлое в рядах "Правого сектора" и данные источников "Схем" свидетельствуют о том, что мужчина может быть действующим или бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.
Что предшествовало?
- В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
- СМИ сообщали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
- На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
- Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
- Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако вследствие взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
- Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, вследствие которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
- Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
- Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.
- Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.
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