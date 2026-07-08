Дело об убийстве Березовской: СМИ обнародовали новые факты о подозреваемых из ГУР и, вероятно, СБУ

Журналисты-расследователи установили новые подробности по делу об убийстве Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями, и его семью в Монако. Речь идет, в частности, о сотруднике Главного управления разведки Минобороны (согласно данным официального следствия) и, вероятно, о сотруднике СБУ.

Об этом сообщает проект "Схемы" (Радио Свобода), информирует Цензор.НЕТ.

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Что удалось установить

Отмечается, что Анастасия Березовская — 39-летняя уроженка Житомира. Чем именно занималась женщина, точно неизвестно, однако объявления, которые она публиковала на маркетплейсе OLX в 2021 году, могут свидетельствовать о том, что она, вероятно, зарабатывала разведением собак.

В 2021 году она даже привлекалась к административной ответственности за драку в нетрезвом виде и мелкое хулиганство.

После начала полномасштабного вторжения РФ Березовская уехала в Германию. Телефонные базы фиксируют её под никнеймами "Анастасия Франкфурт", а сама она активно участвовала в локальных чатах беженцев Франкфурта-на-Майне.

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Кто попал под подозрение: досье на силовиков

Официальное следствие Офиса генерального прокурора назвало первым подозреваемым действующего сотрудника ГУР МОУ. Ранее в прессе фигурировало имя Евгения Реута, однако "Схемы" с помощью источников уточнили, что подозрение и обвинение на самом деле предъявлены его родном брату — 33-летнему Владиславу Реуту.

Владислав — выпускник факультета правоведения КНТЭУ, в телефонных справочниках записан как "Влад Юристы" и ранее представлял стороны в гражданских судах. Однако с 2022 года Реут, вероятно, проходил службу в воинской части А2772 — это учебно-тренировочный центр Сил специальных операций ВСУ, откуда он впоследствии мог перевестись в структуры Военной разведки.

Личность второго задержанного журналисты пока не публикуют до официального объявления следствием. Однако "Схемы" установили, что это 49-летний уроженец города Умань, который до 2020 года работал полицейским в Киевской области.

Среди тегов его мобильного номера рядом с его именем есть упоминание об "ОПВ УКР", что может свидетельствовать о том, что он ранее работал в Управлении уголовного розыска полиции. Другие цифровые теги, такие как "Контр ВБ" (контрразведка или Внутренняя безопасность), а также боевое прошлое в рядах "Правого сектора" и данные источников "Схем" свидетельствуют о том, что мужчина может быть действующим или бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.

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Что предшествовало?

В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

СМИ сообщали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.

На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако вследствие взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, вследствие которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.

Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.

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