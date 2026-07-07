Нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева: задержаны сотрудник ГУР и бывший военный по подозрению в убийстве женщины, - СБУ

Обнаружено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой правоохранительными органами Княжества Монако в покушении на убийство семьи на территории Княжества, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Начато досудебное расследование

По данному факту украинские правоохранительные органы начали досудебное расследование 1 июля 2026 года.

По данным правоохранителей, подозреваемая прибыла в Украину 1 июля 2026 года. В результате проведения следственных (розыскных) и оперативных мер был установлен круг лиц, с которыми она общалась, и маршруты ее передвижения.

Круг общения

Следствием установлено, что после возвращения в Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами. Первый - бывший сотрудник правоохранительных органов, второй - действующий сотрудник ГУР МОУ.

"Располагая информацией о том, что оба мужчины неоднократно осуществляли переводы на криптовалютные и банковские счета Березовской А., следствие отработало их как лиц, возможно причастных к покушению на убийство в Монако", - говорится в сообщении.

Один из подозреваемых признал вину

В отношении них были проведены неотложные следственные (розыскные) действия, в ходе которых действующий сотрудник ГУР МОУ сообщил об убийстве гражданки Березовской А., которое он совершил совместно с другим фигурантом. При этом последний сообщил, что о контактах с Березовской А., перечислении ей средств и любых других своих действиях он не сообщал своему руководству и действовал по собственному усмотрению.

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Кроме того, во время обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов было обнаружено подвальное помещение, похожее на комнату пыток.

Оба фигуранта задержаны по подозрению в совершении убийства по предварительному сговору группой лиц.

По показаниям одного из соучастников проведен следственный эксперимент, найдено тело Березовской А. с огнестрельными ранениями в голову и пистолетными гильзами.

Готовится уведомление о подозрении. Расследование продолжается.

Вся имеющаяся у украинских правоохранителей информация передана следственным органам Княжества Монако. Офис Генерального прокурора находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Княжества Монако.

Правоохранительные органы устанавливают заказчиков и других фигурантов покушения на убийство семьи в Монако.

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Что предшествовало?

В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.

На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

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