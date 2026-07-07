Нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева: задержаны сотрудник ГУР и бывший военный по подозрению в убийстве женщины, - СБУ
Обнаружено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой правоохранительными органами Княжества Монако в покушении на убийство семьи на территории Княжества, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Начато досудебное расследование
По данному факту украинские правоохранительные органы начали досудебное расследование 1 июля 2026 года.
По данным правоохранителей, подозреваемая прибыла в Украину 1 июля 2026 года. В результате проведения следственных (розыскных) и оперативных мер был установлен круг лиц, с которыми она общалась, и маршруты ее передвижения.
Круг общения
Следствием установлено, что после возвращения в Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами. Первый - бывший сотрудник правоохранительных органов, второй - действующий сотрудник ГУР МОУ.
"Располагая информацией о том, что оба мужчины неоднократно осуществляли переводы на криптовалютные и банковские счета Березовской А., следствие отработало их как лиц, возможно причастных к покушению на убийство в Монако", - говорится в сообщении.
Один из подозреваемых признал вину
В отношении них были проведены неотложные следственные (розыскные) действия, в ходе которых действующий сотрудник ГУР МОУ сообщил об убийстве гражданки Березовской А., которое он совершил совместно с другим фигурантом. При этом последний сообщил, что о контактах с Березовской А., перечислении ей средств и любых других своих действиях он не сообщал своему руководству и действовал по собственному усмотрению.
Кроме того, во время обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов было обнаружено подвальное помещение, похожее на комнату пыток.
Оба фигуранта задержаны по подозрению в совершении убийства по предварительному сговору группой лиц.
По показаниям одного из соучастников проведен следственный эксперимент, найдено тело Березовской А. с огнестрельными ранениями в голову и пистолетными гильзами.
- Готовится уведомление о подозрении. Расследование продолжается.
- Вся имеющаяся у украинских правоохранителей информация передана следственным органам Княжества Монако. Офис Генерального прокурора находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Княжества Монако.
- Правоохранительные органы устанавливают заказчиков и других фигурантов покушения на убийство семьи в Монако.
Что предшествовало?
- В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
- СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
- На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
- Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
- Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
- Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
- Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
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