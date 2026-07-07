Тело женщины, которую подозревали в покушении на Ермолаева, нашли под Киевом, - СМИ
6 июля под Киевом обнаружили тело женщины, которую подозревали в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, в отношении которого введены санкции.
Об этом сообщает УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
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Тело женщины обнаружили около 23:00 6 июля. По информации источников, ее застрелили.
Также сообщили, что женщина находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года
Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что по делу уже задержаны два подозреваемых. Один из них является действующим офицером Главного управления разведки, другой - бывшим сотрудником правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что гражданку Украины Анастасию Березовскую разыскивают по подозрению в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и участии в преступной организации.
Что предшествовало?
- В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подсанкционном украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
- СМИ писали, что в результате ранений женщине ампутировали обе ноги.
- На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
- Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
- Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
- Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
- Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
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