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Новости Подрыв Ермолаева в Монако
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Тело женщины, которую подозревали в покушении на Ермолаева, нашли под Киевом, - СМИ

Покушение на Ермолаева: подозреваемую нашли мертвой под Киевом

6 июля под Киевом обнаружили тело женщины, которую подозревали в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, в отношении которого введены санкции.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Тело женщины обнаружили около 23:00 6 июля. По информации источников, ее застрелили.

Также сообщили, что женщина находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что по делу уже задержаны два подозреваемых. Один из них является действующим офицером Главного управления разведки, другой - бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что гражданку Украины Анастасию Березовскую разыскивают по подозрению в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и участии в преступной организации.

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Что предшествовало?

  • В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подсанкционном украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
  • СМИ писали, что в результате ранений женщине ампутировали обе ноги.
  • На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
  • Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
  • Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
  • Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
  • Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Смотрите: Покушение в Монако. Кто такой Вадим Ермолаев - олигарх, у которого были схемы с россиянами и Нацмемориалом / Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

Ермолаев Вадим (159) Киевская область (4720) убийство (6533)
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Топ комментарии
+1
а на що це домбасяє надіялось? на маєтки в Москві?
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07.07.2026 10:40 Ответить
+1
Вєрним путьом ідьотє, таваріщі Зєльониє!
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07.07.2026 10:42 Ответить
+1
Кінці у воду.
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07.07.2026 10:42 Ответить

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