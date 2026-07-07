Тело женщины, которую подозревали в покушении на Ермолаева, нашли под Киевом, - СМИ

6 июля под Киевом обнаружили тело женщины, которую подозревали в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, в отношении которого введены санкции.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Тело женщины обнаружили около 23:00 6 июля. По информации источников, ее застрелили.

Также сообщили, что женщина находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что по делу уже задержаны два подозреваемых. Один из них является действующим офицером Главного управления разведки, другой - бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что гражданку Украины Анастасию Березовскую разыскивают по подозрению в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и участии в преступной организации.

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Что предшествовало?

В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подсанкционном украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

СМИ писали, что в результате ранений женщине ампутировали обе ноги.

На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

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