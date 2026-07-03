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Новости Подрыв Ермолаева в Монако
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Интерпол выдал "красную карточку" на украинку по делу о покушении в Монако

Интерпол объявил в розыск украинку по делу о взрыве в Монако

Гражданку Украины Анастасию Березовскую разыскивают по подозрению в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и участии в преступной организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут ряд французских СМИ, в том числе Le Figaro и Nice-Matin.

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3 июля Интерпол опубликовал сообщение о международном розыске 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской. Ее подозревают в установке взрывного устройства, в результате срабатывания которого в Монако получили тяжелые ранения подпадающий под санкции украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его близкие.

Следователи установили личность подозреваемой с помощью камер видеонаблюдения

По данным СМИ, правоохранители вышли на Березовскую благодаря записям камер видеонаблюдения и показаниям очевидца, который контактировал с ней до инцидента.

По информации следствия, женщина находилась в Монако в течение нескольких дней, изучала местность и передвигалась, в частности, на арендованном автомобиле. Издание Le Figaro сообщало, что она якобы проживает в Германии.

Также французские правоохранители 2 июля получили записи с рецепции пункта проката автомобилей, где подозреваемая, по данным следствия, оформляла аренду машины, используя фальшивое имя.

В прокуратуре Монако заявили, что подозреваемая действовала не в одиночку

Во время пресс-конференции 3 июля в прокуратуре Монако сообщили, что на установление личности подозреваемой ушло 48 часов.

Заместитель прокурора Морган Раймонд заявил, что, по версии следствия, женщина действовала не самостоятельно. По его словам, правоохранители задержали еще двух мужчин, которых проверяли на причастность к преступлению, однако впоследствии их отпустили из-за отсутствия достаточных доказательств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Покушение на Ермолаева в Монако: задержанного иностранца отпустили, допросили 13-летнего сына олигарха, - СМИ

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Ермолаев Вадим (155) Интерпол (531) Монако (31)
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Топ комментарии
+4
А на кацапських диверсантів які кучу людей вбили в тому числі в Європі, інтерпол не хоче подавати в розшук? Чи на вбивство простолюдинів в Європі і інтерполу насрати? Зате на вора-мільярдера якийсь холоп посмів замахнутися то це вже караул і гвалт підняли
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03.07.2026 14:10 Ответить
+2
Тепер і в монако бувають потужні вибухи, хай кучма і ахметка ссуться їздити. І кожен люк об'їзджають бо під кришкою може бути 10 кг подарунків ☝️
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03.07.2026 13:58 Ответить
+1
"За його словами, правоохоронці затримали ще двох чоловіків, яких перевіряли на причетність до злочину, однак згодом їх відпустили через відсутність достатніх доказів"-заступник прокурора Морган Раймонд.
Отже,відпустили через відсутність достатніх доказів.
Тут,роками тримають в СІЗО, лише на основі підозри,роками і до невизначеності терміну,кожні два місяці продовжуючи.
А ще галасують: чому ми не в ЄС,чому ми не в НАТО?.
Та,взяти їх туди, захочуть і їхніх так садити..
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03.07.2026 14:06 Ответить

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