Покушение на Ермолаева в Монако: задержанного иностранца отпустили, допросили 13-летнего сына олигарха, — СМИ

Правоохранительные органы Монако и Франции продолжают расследование покушения на убийство украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, в отношении которого введены санкции, и членов его семьи. Задержанного ранее иностранца после проверки отпустили без предъявления обвинений, а следователи смогли провести первый допрос свидетеля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Monaco-Matin и Monaco Info.

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Первые показания и состояние пострадавших

Для проверки возможной причастности к организации взрыва полиция Монако утром 1 июля задержала иностранного гражданина, которого поместили под стражу. Однако уже днем правоохранители вынуждены были констатировать отсутствие прямых доказательств против мужчины: его официально отпустили, подозрение ему не предъявили.

Также стало известно, что французские правоохранители впервые допросили 13-летнего сына Ермолаева, получившего термические ожоги вследствие взрыва и проходящего лечение в Ницце.

Сам Ермолаев и его спутница, 46-летняя Анна Насобина, до сих пор не пришли в себя настолько, чтобы иметь возможность официально общаться со следственными органами. Хуже всего обстоит дело с женщиной, состояние которой до сих пор не стабилизировалось. После взрыва ей ампутировали ноги, она находится в критическом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь.

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Что предшествовало?

В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, вследствие которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

СМИ сообщали, что вследствие ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.

На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако вследствие взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, вследствие которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

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