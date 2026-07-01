Покушение на Ермолаева в Монако: задержанного иностранца отпустили, допросили 13-летнего сына олигарха, — СМИ
Правоохранительные органы Монако и Франции продолжают расследование покушения на убийство украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, в отношении которого введены санкции, и членов его семьи. Задержанного ранее иностранца после проверки отпустили без предъявления обвинений, а следователи смогли провести первый допрос свидетеля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Monaco-Matin и Monaco Info.
Первые показания и состояние пострадавших
Для проверки возможной причастности к организации взрыва полиция Монако утром 1 июля задержала иностранного гражданина, которого поместили под стражу. Однако уже днем правоохранители вынуждены были констатировать отсутствие прямых доказательств против мужчины: его официально отпустили, подозрение ему не предъявили.
Также стало известно, что французские правоохранители впервые допросили 13-летнего сына Ермолаева, получившего термические ожоги вследствие взрыва и проходящего лечение в Ницце.
Сам Ермолаев и его спутница, 46-летняя Анна Насобина, до сих пор не пришли в себя настолько, чтобы иметь возможность официально общаться со следственными органами. Хуже всего обстоит дело с женщиной, состояние которой до сих пор не стабилизировалось. После взрыва ей ампутировали ноги, она находится в критическом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь.
Что предшествовало?
- В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, вследствие которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
- СМИ сообщали, что вследствие ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
- На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
- Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
- Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако вследствие взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
- Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, вследствие которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
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