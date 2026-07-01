РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10752 посетителя онлайн
Новости Подрыв Ермолаева в Монако
1 649 6

Покушение на Ермолаева в Монако: задержанного иностранца отпустили, допросили 13-летнего сына олигарха, — СМИ

Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако

Правоохранительные органы Монако и Франции продолжают расследование покушения на убийство украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, в отношении которого введены санкции, и членов его семьи. Задержанного ранее иностранца после проверки отпустили без предъявления обвинений, а следователи смогли провести первый допрос свидетеля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Monaco-Matin и Monaco Info.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые показания и состояние пострадавших

Для проверки возможной причастности к организации взрыва полиция Монако утром 1 июля задержала иностранного гражданина, которого поместили под стражу. Однако уже днем правоохранители вынуждены были констатировать отсутствие прямых доказательств против мужчины: его официально отпустили, подозрение ему не предъявили.

Также стало известно, что французские правоохранители впервые допросили 13-летнего сына Ермолаева, получившего термические ожоги вследствие взрыва и проходящего лечение в Ницце.

Сам Ермолаев и его спутница, 46-летняя Анна Насобина, до сих пор не пришли в себя настолько, чтобы иметь возможность официально общаться со следственными органами. Хуже всего обстоит дело с женщиной, состояние которой до сих пор не стабилизировалось. После взрыва ей ампутировали ноги, она находится в критическом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрыв в Монако, в котором пострадал олигарх Ермолаев: генеральный прокурор страны заявил, что инцидент расследуется как покушение на убийство

Что предшествовало?

  • В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, вследствие которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
  • СМИ сообщали, что вследствие ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
  • На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
  • Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
  • Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако вследствие взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
  • Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, вследствие которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв в Монако: МИД проверяет гражданство Украины у пострадавшего олигарха Ермолаева и его семьи

Автор: 

Ермолаев Вадим (154) Монако (31) Франция (3755)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 