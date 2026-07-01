Замах на Єрмолаєва у Монако: затриманого іноземця відпустили, допитали 13-річного сина олігарха, - ЗМІ

Правоохоронні органи Монако та Франції продовжують розслідування замаху на вбивство підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та членів його родини. Затриманого раніше іноземця після перевірки відпустили без висунення звинувачень, а слідчі змогли провести перший допит свідка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Monaco-Matin та Monaco Info.

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Перші свідчення та стан постраждалих

Для перевірки можливої причетності до організації вибуху поліція Монако вранці 1 липня затримала іноземного громадянина, якого помістили під варту. Проте вже вдень правоохоронці змушені були констатувати відсутність прямих доказів проти чоловіка: його офіційно відпустили, підозру йому не висували.

Також стало відомо, що французькі правоохоронці вперше допитали 13-річного сина Єрмолаєва, який дістав термічні опіки від вибуху та проходить лікування в Ніцці.

Сам Єрмолаєв, та його супутниця, 46-річна Анна Насобіна, досі не прийшли до тями в міру, яка б дозволяла офіційне спілкування зі слідчими органами. Найгірша ситуація із жінкою, чий стан досі не стабілізований. Після вибуху їй ампутували ноги, вона у критичному стані, лікарі продовжують боротися за її життя.

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Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

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