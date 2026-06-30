Вибух у Монако, де постраждав олігарх Єрмолаєв: генпрокурор країни заявив, що інцидент розслідують як замах на вбивство

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Про це повідомляє Le Parisien, інформує Цензор.НЕТ.

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Розслідується замах на вбивство

"Це не терористичний акт", - заявив генпрокурор Монако.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом замаху на вбивство, оскільки, як зазначається, наразі влада Монако немає підстав для кваліфікації інциденту як терористичного акту.

За словами Тібо, життю українського олігарха Єрмолаєва більше нічого не загрожує, тоді як супутниця бізнесмена все ще перебуває у важкому стані. Генеральний прокурор відмовився деталізувати характер травм постраждалих, однак уточнив, що життя підлітка, якого прооперували, поза небезпекою.

Генпрокурор Монако додав, що розслідування "ведеться в оперативній взаємодії з французькими службами".

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Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Вадим Єрмолаєв — бізнесмен родом із Дніпра, у 2021 році журнал Forbes оцінював його статки у 220 мільйонів доларів США. Він є одним із найбільших забудовників Дніпра, також Єрмолаєв має інтереси на фінансовому ринку, у виробництві алкоголю та агросекторі.

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