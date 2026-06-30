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Новости Подрыв Ермолаева в Монако
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Взрыв в Монако, где пострадал олигарх Ермолаев: генеральный прокурор страны заявил, что инцидент расследуется как покушение на убийство

Генеральный прокурор Монако раскрыл подробности взрыва, в результате которого пострадал бизнесмен Ермолаев

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Об этом сообщает Le Parisien, информирует Цензор.НЕТ.

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Расследуется покушение на убийство 

"Это не террористический акт", - заявил генеральный прокурор Монако.

  • Правоохранительные органы начали расследование по факту покушения на убийство, поскольку, как отмечается, на данный момент у властей Монако нет оснований для квалификации инцидента как террористического акта.

По словам Тибо, жизни украинского олигарха Ермолаева больше ничего не угрожает, тогда как спутница бизнесмена все еще находится в тяжелом состоянии. Генеральный прокурор отказался детализировать характер травм пострадавших, однако уточнил, что жизнь подростка, которому сделали операцию, вне опасности.

Генеральный прокурор Монако добавил, что расследование "ведется в оперативном взаимодействии с французскими службами".

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Что предшествовало?

  • В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
  • СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.

  • На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

  • Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, по его словам, могла содержать болты и металлические детали.

  • Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Вадим Ермолаев - бизнесмен родом из Днепра, в 2021 году журнал Forbes оценивал его состояние в 220 миллионов долларов США. Он является одним из крупнейших застройщиков Днепра, также Ермолаев имеет интересы на финансовом рынке, в производстве алкоголя и агросекторе.

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Автор: 

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Топ комментарии
+15
українського походження в них тільки гроші.
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30.06.2026 17:37 Ответить
+5
Якось піх@й!
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30.06.2026 17:40 Ответить
+2
І гроші не спасають від замахів!
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30.06.2026 17:41 Ответить

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