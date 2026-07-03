Інтерпол видав "червону картку" на українку у справі про замах у Монако

Громадянку України Анастасію Березовську розшукують за підозрою у замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та участі у злочинній організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це про це повідомляють низка французьких ЗМІ, серед яких Le Figaro i Nice-Matin.

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Інтерпол 3 липня опублікував повідомлення про міжнародний розшук 39-річної громадянки України Анастасії Березовської. Її підозрюють у встановленні вибухового пристрою, внаслідок спрацювання якого в Монако тяжких поранень зазнали підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та його близькі.

Слідчі встановили особу підозрюваної за допомогою камер спостереження

За даними ЗМІ, правоохоронці вийшли на Березовську завдяки записам камер відеоспостереження та свідченням очевидця, який контактував із нею до інциденту.

За інформацією слідства, жінка перебувала в Монако протягом кількох днів, вивчала місцевість і пересувалася, зокрема, орендованим автомобілем. Видання Le Figaro повідомляло, що вона нібито проживає в Німеччині.

Також французькі правоохоронці 2 липня отримали записи з рецепції пункту прокату автомобілів, де підозрювана, за даними слідства, оформлювала оренду машини, використовуючи фальшиве ім'я.

У прокуратурі Монако заявили, що підозрювана діяла не сама

Під час пресконференції 3 липня в прокуратурі Монако повідомили, що на встановлення особи підозрюваної знадобилося 48 годин.

Заступник прокурора Морган Раймонд заявив, що, за версією слідства, жінка діяла не самостійно. За його словами, правоохоронці затримали ще двох чоловіків, яких перевіряли на причетність до злочину, однак згодом їх відпустили через відсутність достатніх доказів.

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