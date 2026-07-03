Покушение на семью Ермолаева в Монако: Украина инициирует создание международной следственной группы, — Офис генерального прокурора

Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трёх членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Княжестве Монако.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Квалификация дела и следственные органы

Досудебное расследование проводит Главное следственное управление Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и оперативным сопровождением Департамента стратегических расследований Нацполиции.

По данным следствия, 29 июня 2026 года возле жилого дома в Монако было приведено в действие взрывное устройство. Вследствие взрыва пострадали трое членов одной семьи. Пострадавшие госпитализированы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция Германии провела обыск в квартире украинки, подозреваемой в покушении в Монако

"Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, пп. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно: завершенное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, по заказу.

Украинские правоохранительные органы принимают все предусмотренные законом меры для установления возможного исполнителя этого преступления на территории Украины, а также лиц, которые могли быть причастны к его организации и заказу", — заявили в пресс-службе.

Международная координация

Отмечается, что Офис Генерального прокурора взаимодействует с компетентными органами Княжества Монако и другими иностранными партнерами для обмена информацией и координации дальнейших процессуальных действий.

Также Офис Генерального прокурора инициирует создание международной следственной группы, что "позволит более эффективно координировать расследование, установить всех причастных к преступлению и обеспечить их привлечение к ответственности". Расследование продолжается.

Читайте также: Интерпол выдал "красную карточку" на украинку по делу о покушении в Монако

Что предшествовало?

В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

СМИ сообщали, что в результате ранений женщине ампутировали обе ноги.

На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако вследствие взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, вследствие которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Читайте также: Покушение на Ермолаева в Монако: задержанного иностранца отпустили, допросили 13-летнего сына олигарха, — СМИ