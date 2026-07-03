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Новости Подрыв Ермолаева в Монако
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Полиция Германии провела обыск в квартире украинки, подозреваемой в покушении в Монако

Подозреваемая во взрыве в Монако Анастасия Березовская

В Германии провели обыски в федеральной земле Гессен в квартире гражданки Украины Анастасии Березовской, которую разыскивает Интерпол по международному ордеру по подозрению в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на немецкие правоохранительные органы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробнее об обыске

"Специальные подразделения полиции провели обыск в квартире украинки в районе Майн-Таунус, которую разыскивают в связи со взрывом в Монако", — говорится в материале.

Помимо квартиры, обыск также был проведен в автомобиле, которым пользовалась украинка. В ходе следственных действий были изъяты вещественные доказательства, которые уже переданы правоохранительным органам Монако.

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Что известно о подозреваемой

По информации Spiegel, 39-летняя Березовская – родом из Луганской области и проживает в Германии с марта 2022 года в качестве беженки. Некоторое время она проживала в центре коллективного размещения в Гессене, а последним известным местом ее регистрации был Гофхайм-ам-Таунус.

По информации Der Spiegel, среди основных версий следствия в настоящее время рассматривают связь с организованной преступностью или личный мотив. Доказательств причастности каких-либо спецслужб на данный момент нет.

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Что предшествовало?

  • В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
  • СМИ сообщали, что в результате ранений женщине ампутировали обе ноги.
  • На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
  • Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
  • Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
  • Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

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Автор: 

Германия (7585) Монако (31) обыск (1952)
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Топ комментарии
+5
Лугандон розбрівся по всьому світу , і тепер нехай всі побачать що то за контингент , це потомки тих злочинців, яких привозили вагонами з Росії на Донбас в тридцяті роки і заселяли в оселі заморених голодом людей
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03.07.2026 18:38 Ответить
+4
Даже по фото видно, шо голодала. А теперь еще и беженка из Монако...
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03.07.2026 18:10 Ответить
+4
Денис Казанский
Повідомляється, що у замаху на бізнесмена Єрмолаєва з Дніпра офіційно підозрюють українку, але насправді вона не українка, а колаборантка з Криму.

До України відношення давно не має. Сама народилася у Казахстані, має регістрацію в окупованому Криму та російський паспорт.

Але український, як бачимо, зберігла, щоб жити в ЄС
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03.07.2026 18:21 Ответить

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