Поліція Німеччини обшукала квартиру українки, підозрюваної у замаху в Монако

У Німеччині провели обшуки у федеральній землі Гессен у помешканні громадянки України Анастасії Березовської, яку розшукує Інтерпол за міжнародним ордером за підозрою у замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Про це пише Der Spiegel з посиланням на німецькі правоохоронні органи, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про обшук

"Спеціальні підрозділи поліції провели обшук у помешканні українки в районі Майн-Таунус, яку розшукують у зв'язку з вибухом у Монако", - йдеться у матеріалі.

Окрім квартири, обшук також було проведено в автомобілі, яким користувалася українка. Під час слідчих дій було вилучено речові докази, які вже передані правоохоронним органам Монако.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інтерпол видав "червону картку" на українку у справі про замах у Монако

Що відомо про підозрювану

За інформацією Spiegel, 39-річна Березовська –– родом з Луганської області й живе у Німеччині з березня 2022 року як біженка. Певний час вона проживала у центрі колективного розміщення в Гессені, а останнім відомим місцем її реєстрації був Гофхайм-ам-Таунус.

За інформацією Der Spiegel, серед основних версій слідства наразі розглядають зв'язок із організованою злочинністю або приватний мотив. Доказів причетності будь-яких спецслужб на цей момент немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замах на Єрмолаєва у Монако: розшукують жінку, яка маскувалася під чоловіка,- ЗМІ

Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замах на Єрмолаєва у Монако: затриманого іноземця відпустили, допитали 13-річного сина олігарха, - ЗМІ