Поліція Німеччини обшукала квартиру українки, підозрюваної у замаху в Монако
У Німеччині провели обшуки у федеральній землі Гессен у помешканні громадянки України Анастасії Березовської, яку розшукує Інтерпол за міжнародним ордером за підозрою у замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.
Про це пише Der Spiegel з посиланням на німецькі правоохоронні органи, інформує Цензор.НЕТ.
Більше про обшук
"Спеціальні підрозділи поліції провели обшук у помешканні українки в районі Майн-Таунус, яку розшукують у зв'язку з вибухом у Монако", - йдеться у матеріалі.
Окрім квартири, обшук також було проведено в автомобілі, яким користувалася українка. Під час слідчих дій було вилучено речові докази, які вже передані правоохоронним органам Монако.
Що відомо про підозрювану
За інформацією Spiegel, 39-річна Березовська –– родом з Луганської області й живе у Німеччині з березня 2022 року як біженка. Певний час вона проживала у центрі колективного розміщення в Гессені, а останнім відомим місцем її реєстрації був Гофхайм-ам-Таунус.
За інформацією Der Spiegel, серед основних версій слідства наразі розглядають зв'язок із організованою злочинністю або приватний мотив. Доказів причетності будь-яких спецслужб на цей момент немає.
Що передувало?
- У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
- Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
- На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
- Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
- Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
- Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
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