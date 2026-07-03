Замах на Єрмолаєва у Монако: розшукують жінку, яка маскувалася під чоловіка,- ЗМІ

Правоохоронці Монако встановили особу жінки, яку підозрюють у причетності до вибуху біля будинку українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Зокрема, підозрювана діяла, маскуючись під чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BFMTV.

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За версією слідства, незадовго до атаки жінка звернула увагу на українську родину поблизу площі де Мюлен, після чого почала стежити за нею.

У день вибуху вона нібито випередила українців, залишила біля входу до будинку сумку з вибуховим пристроєм, а потім відійшла на безпечну відстань. Слідчі вважають, що вона чекала, доки люди наблизяться до місця закладення вибухівки.

Вибухівку могли підірвати дистанційно

За інформацією BFMTV, вибух стався в момент, коли повз залишену сумку проходила партнерка бізнесмена. Правоохоронці припускають, що вибуховий пристрій привели в дію дистанційно за допомогою пульта керування.

За даними медіа, сама підозрювана, ймовірно, втратила обидві ноги внаслідок вибуху та перебуває у важкому стані.

Підозрювану оголосили в міжнародний розшук

Наразі жінку оголошено в міжнародний розшук. За інформацією правоохоронців, вона перебуває в одній з європейських країн. Стосовно неї видано Європейський ордер на арешт, а також ініційовано оголошення через систему "червоного повідомлення" Інтерполу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство, незаконне встановлення вибухового пристрою в громадському місці, участь у злочинній змові та співучасть у цих злочинах.

За даними BFMTV, наразі правоохоронці розглядають дві основні версії мотивів злочину: діяльність організованого криміналітету або іноземне втручання.

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