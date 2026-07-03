Замах на Єрмолаєва у Монако: розшукують жінку, яка маскувалася під чоловіка,- ЗМІ
Правоохоронці Монако встановили особу жінки, яку підозрюють у причетності до вибуху біля будинку українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Зокрема, підозрювана діяла, маскуючись під чоловіка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BFMTV.
За версією слідства, незадовго до атаки жінка звернула увагу на українську родину поблизу площі де Мюлен, після чого почала стежити за нею.
У день вибуху вона нібито випередила українців, залишила біля входу до будинку сумку з вибуховим пристроєм, а потім відійшла на безпечну відстань. Слідчі вважають, що вона чекала, доки люди наблизяться до місця закладення вибухівки.
Вибухівку могли підірвати дистанційно
За інформацією BFMTV, вибух стався в момент, коли повз залишену сумку проходила партнерка бізнесмена. Правоохоронці припускають, що вибуховий пристрій привели в дію дистанційно за допомогою пульта керування.
За даними медіа, сама підозрювана, ймовірно, втратила обидві ноги внаслідок вибуху та перебуває у важкому стані.
Підозрювану оголосили в міжнародний розшук
Наразі жінку оголошено в міжнародний розшук. За інформацією правоохоронців, вона перебуває в одній з європейських країн. Стосовно неї видано Європейський ордер на арешт, а також ініційовано оголошення через систему "червоного повідомлення" Інтерполу.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство, незаконне встановлення вибухового пристрою в громадському місці, участь у злочинній змові та співучасть у цих злочинах.
За даними BFMTV, наразі правоохоронці розглядають дві основні версії мотивів злочину: діяльність організованого криміналітету або іноземне втручання.
Що передувало?
- У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
- Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
- На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
- Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
- Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
- Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
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