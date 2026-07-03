УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9828 відвідувачів онлайн
Новини Підрив Єрмолаєва у Монако
4 047 37

Замах на Єрмолаєва у Монако: розшукують жінку, яка маскувалася під чоловіка,- ЗМІ

монако,єрмолаєв

Правоохоронці Монако встановили особу жінки, яку підозрюють у причетності до вибуху біля будинку українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Зокрема, підозрювана діяла, маскуючись під чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BFMTV.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За версією слідства, незадовго до атаки жінка звернула увагу на українську родину поблизу площі де Мюлен, після чого почала стежити за нею.

У день вибуху вона нібито випередила українців, залишила біля входу до будинку сумку з вибуховим пристроєм, а потім відійшла на безпечну відстань. Слідчі вважають, що вона чекала, доки люди наблизяться до місця закладення вибухівки.

Вибухівку могли підірвати дистанційно

За інформацією BFMTV, вибух стався в момент, коли повз залишену сумку проходила партнерка бізнесмена. Правоохоронці припускають, що вибуховий пристрій привели в дію дистанційно за допомогою пульта керування.

За даними медіа, сама підозрювана, ймовірно, втратила обидві ноги внаслідок вибуху та перебуває у важкому стані.

Підозрювану оголосили в міжнародний розшук

Наразі жінку оголошено в міжнародний розшук. За інформацією правоохоронців, вона перебуває в одній з європейських країн. Стосовно неї видано Європейський ордер на арешт, а також ініційовано оголошення через систему "червоного повідомлення" Інтерполу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство, незаконне встановлення вибухового пристрою в громадському місці, участь у злочинній змові та співучасть у цих злочинах.

За даними BFMTV, наразі правоохоронці розглядають дві основні версії мотивів злочину: діяльність організованого криміналітету або іноземне втручання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Замах у Монако. Хто такий Вадим Єрмолаєв — олігарх, який мав схеми з росіянами і Нацмеморіалом / Без цензури. ВIДЕО

Що передувало?

  • У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
  • Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
  • На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
  • Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
  • Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
  • Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Автор: 

Єрмолаєв Вадим (16) Монако (36) Франція (3368)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Який єрмолаєв український бізнесмен , він офіційно відмовився від українського громадянства і купив собі громадянство Кіпру. Не розумію для чого цей ажіотаж в українськких ЗМІ.
показати весь коментар
03.07.2026 08:02 Відповісти
+15
Одна важная деталь. Подозреваемая свалила сразу после взрыва в одну из европейских стран. Находясь в тяжёлом состоянии с двумя оторванными ногами..
показати весь коментар
03.07.2026 08:00 Відповісти
+11
"Сама підозрювана втратила обидві ноги.." З ранку,мабуть, не проспалися ще ..Тепер "підозрювану" без обох ніг об'явили у міжнародний розшук ....тяжко буде розшукати....без прикмет
показати весь коментар
03.07.2026 08:04 Відповісти

Завантаження...

 
 