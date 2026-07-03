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Новости Подрыв Ермолаева в Монако
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Покушение на Ермолаева в Монако: разыскивают женщину, маскировавшуюся под мужчину, - СМИ

монако,ермолаев

Правоохранительные органы Монако установили личность женщины, подозреваемой в причастности к взрыву возле дома украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. В частности, подозреваемая действовала, маскируясь под мужчину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFMTV.

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По версии следствия, незадолго до нападения женщина обратила внимание на украинскую семью вблизи площади де Мюлен, после чего начала следить за ней.

В день взрыва она якобы опередила украинцев, оставила у входа в дом сумку со взрывным устройством, а затем отошла на безопасное расстояние. Следователи полагают, что она ждала, пока люди приблизятся к месту закладки взрывчатки.

Взрывчатку могли взорвать дистанционно

По информации BFMTV, взрыв произошел в тот момент, когда мимо оставленной сумки проходила партнер бизнесмена. Правоохранители предполагают, что взрывное устройство привели в действие дистанционно с помощью пульта управления.

По данным СМИ, сама подозреваемая, вероятно, лишилась обеих ног в результате взрыва и находится в тяжелом состоянии.

Подозреваемую объявили в международный розыск

В настоящее время женщина объявлена в международный розыск. По информации правоохранительных органов, она находится в одной из европейских стран. В отношении неё выдан европейский ордер на арест, а также инициировано объявление через систему "красного уведомления" Интерпола.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на умышленное убийство, незаконной установке взрывного устройства в общественном месте, участии в преступном сговоре и соучастии в этих преступлениях.

По данным BFMTV, в настоящее время правоохранительные органы рассматривают две основные версии мотивов преступления: деятельность организованной преступности или иностранное вмешательство.

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Что предшествовало?

  • В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подсанкционном украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
  • СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
  • На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
  • Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
  • Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
  • Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Автор: 

Ермолаев Вадим (155) Монако (31) Франция (3756)
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Топ комментарии
+11
Який єрмолаєв український бізнесмен , він офіційно відмовився від українського громадянства і купив собі громадянство Кіпру. Не розумію для чого цей ажіотаж в українськких ЗМІ.
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03.07.2026 08:02 Ответить
+6
Одна важная деталь. Подозреваемая свалила сразу после взрыва в одну из европейских стран. Находясь в тяжёлом состоянии с двумя оторванными ногами..
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03.07.2026 08:00 Ответить
+6
"Сама підозрювана втратила обидві ноги.." З ранку,мабуть, не проспалися ще ..Тепер "підозрювану" без обох ніг об'явили у міжнародний розшук ....тяжко буде розшукати....без прикмет
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03.07.2026 08:04 Ответить

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