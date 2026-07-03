Покушение на Ермолаева в Монако: разыскивают женщину, маскировавшуюся под мужчину, - СМИ

Правоохранительные органы Монако установили личность женщины, подозреваемой в причастности к взрыву возле дома украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. В частности, подозреваемая действовала, маскируясь под мужчину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFMTV.

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По версии следствия, незадолго до нападения женщина обратила внимание на украинскую семью вблизи площади де Мюлен, после чего начала следить за ней.

В день взрыва она якобы опередила украинцев, оставила у входа в дом сумку со взрывным устройством, а затем отошла на безопасное расстояние. Следователи полагают, что она ждала, пока люди приблизятся к месту закладки взрывчатки.

Взрывчатку могли взорвать дистанционно

По информации BFMTV, взрыв произошел в тот момент, когда мимо оставленной сумки проходила партнер бизнесмена. Правоохранители предполагают, что взрывное устройство привели в действие дистанционно с помощью пульта управления.

По данным СМИ, сама подозреваемая, вероятно, лишилась обеих ног в результате взрыва и находится в тяжелом состоянии.

Подозреваемую объявили в международный розыск

В настоящее время женщина объявлена в международный розыск. По информации правоохранительных органов, она находится в одной из европейских стран. В отношении неё выдан европейский ордер на арест, а также инициировано объявление через систему "красного уведомления" Интерпола.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на умышленное убийство, незаконной установке взрывного устройства в общественном месте, участии в преступном сговоре и соучастии в этих преступлениях.

По данным BFMTV, в настоящее время правоохранительные органы рассматривают две основные версии мотивов преступления: деятельность организованной преступности или иностранное вмешательство.

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