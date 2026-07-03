Покушение на Ермолаева в Монако: разыскивают женщину, маскировавшуюся под мужчину, - СМИ
Правоохранительные органы Монако установили личность женщины, подозреваемой в причастности к взрыву возле дома украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. В частности, подозреваемая действовала, маскируясь под мужчину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFMTV.
По версии следствия, незадолго до нападения женщина обратила внимание на украинскую семью вблизи площади де Мюлен, после чего начала следить за ней.
В день взрыва она якобы опередила украинцев, оставила у входа в дом сумку со взрывным устройством, а затем отошла на безопасное расстояние. Следователи полагают, что она ждала, пока люди приблизятся к месту закладки взрывчатки.
Взрывчатку могли взорвать дистанционно
По информации BFMTV, взрыв произошел в тот момент, когда мимо оставленной сумки проходила партнер бизнесмена. Правоохранители предполагают, что взрывное устройство привели в действие дистанционно с помощью пульта управления.
По данным СМИ, сама подозреваемая, вероятно, лишилась обеих ног в результате взрыва и находится в тяжелом состоянии.
Подозреваемую объявили в международный розыск
В настоящее время женщина объявлена в международный розыск. По информации правоохранительных органов, она находится в одной из европейских стран. В отношении неё выдан европейский ордер на арест, а также инициировано объявление через систему "красного уведомления" Интерпола.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на умышленное убийство, незаконной установке взрывного устройства в общественном месте, участии в преступном сговоре и соучастии в этих преступлениях.
По данным BFMTV, в настоящее время правоохранительные органы рассматривают две основные версии мотивов преступления: деятельность организованной преступности или иностранное вмешательство.
Что предшествовало?
- В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подсанкционном украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
- СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
- На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
- Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
- Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
- Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
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