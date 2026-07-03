Замах на родину Єрмолаєва в Монако: Україна ініціює міжнародну слідчу групу, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Князівстві Монако.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Кваліфікація справи та слідчі органи

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, 29 червня 2026 року біля житлового будинку в Монако було приведено в дію вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини. Потерпілих госпіталізовано.

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"Відомості до ЄРДР внесено за ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, на замовлення.

Українські правоохоронні органи вживають усіх передбачених законом заходів для встановлення можливого виконавця цього злочину на території України, а також осіб, які могли бути причетні до його організації та замовлення", - заявили у пресслужбі.

Міжнародна координація

Наголошується, що Офіс Генерального прокурора перебуває у взаємодії з компетентними органами Князівства Монако та іншими іноземними партнерами для обміну інформацією і координації подальших процесуальних дій.

Також Офіс Генерального прокурора ініціює створення міжнародної слідчої групи, що "дозволить ефективніше координувати розслідування, встановити всіх причетних до злочину та забезпечити їх притягнення до відповідальності". Слідство триває.

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Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

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