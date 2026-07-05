Покушение на Ермолаева в Монако: олигарх вышел из комы, - СМИ

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на семью которого в Монако было совершено покушение, вышел из комы, его спутница находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Nise Matin, передает Цензор.НЕТ.

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Состояние пострадавших во время покушения

По данным издания, Ермолаев уже вышел из комы. Его состояние улучшилось.

В то же время его партнерша Анна Насобина находится в критическом состоянии. Ей провели ампутацию, жизнь женщины по-прежнему в опасности.

Издание пишет, что в последние дни украинка перенесла переливание крови, она рискует потерять зрение, слух и даже способность говорить. На данный момент ей ампутировали обе ноги.

Пострадавший во время взрыва 13-летний сын Ермолаева госпитализирован с травмами, не представляющими угрозы для жизни. На сегодняшний день его жизни ничего не угрожает.

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Что предшествовало?

В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.

На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

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