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Новости Подрыв Ермолаева в Монако
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Покушение на Ермолаева в Монако: олигарх вышел из комы, - СМИ

Покушение на Ермолаева в Монако

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на семью которого в Монако было совершено покушение, вышел из комы, его спутница находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Nise Matin, передает Цензор.НЕТ.

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Состояние пострадавших во время покушения

По данным издания, Ермолаев уже вышел из комы. Его состояние улучшилось.

В то же время его партнерша Анна Насобина находится в критическом состоянии. Ей провели ампутацию, жизнь женщины по-прежнему в опасности.

Издание пишет, что в последние дни украинка перенесла переливание крови, она рискует потерять зрение, слух и даже способность говорить. На данный момент ей ампутировали обе ноги.

Пострадавший во время взрыва 13-летний сын Ермолаева госпитализирован с травмами, не представляющими угрозы для жизни. На сегодняшний день его жизни ничего не угрожает.

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Что предшествовало?

  • В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
  • СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
  • На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
  • Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
  • Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
  • Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
  • Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

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Автор: 

Ермолаев Вадим (158) Монако (35) покушение (1075)
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Топ комментарии
+23
Капець новина...а давайте такі новини про всіх! наприклад: через лікарську помилку я втратила здатність ходити, а через обстріл качапі я практично не чую й голова болить з вухами постійно.

От нафіга новини про якіхось ур@дів в Монако???
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04.07.2026 23:49 Ответить
+22
Ну який він український бізнесмен? Пишіть як є. Громадянин Кіпра, єврейського походження, який веде легальний і нелегальний бізнес в Україні і перебуває під санкціям України за ведення бізнеса в Криму!
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05.07.2026 01:01 Ответить
+21
Ці "люди" з розводняк коллцентрами повинні здохнути, разом з дітьми. Всі. Я задолбалась блокувати таких п@д@р@сів на телефонах. Купили собі бази і дзвонять цілодобово, вимагають непойми за що гроші.
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05.07.2026 00:00 Ответить

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