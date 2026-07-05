Покушение на Ермолаева в Монако: олигарх вышел из комы, - СМИ
Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на семью которого в Монако было совершено покушение, вышел из комы, его спутница находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Nise Matin, передает Цензор.НЕТ.
Состояние пострадавших во время покушения
По данным издания, Ермолаев уже вышел из комы. Его состояние улучшилось.
В то же время его партнерша Анна Насобина находится в критическом состоянии. Ей провели ампутацию, жизнь женщины по-прежнему в опасности.
Издание пишет, что в последние дни украинка перенесла переливание крови, она рискует потерять зрение, слух и даже способность говорить. На данный момент ей ампутировали обе ноги.
Пострадавший во время взрыва 13-летний сын Ермолаева госпитализирован с травмами, не представляющими угрозы для жизни. На сегодняшний день его жизни ничего не угрожает.
Что предшествовало?
- В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
- СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
- На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
- Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
- Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
- Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
- Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
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