Замах на Єрмолаєва в Монако: олігарх вийшов із коми, - ЗМІ

Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, на родину якого в Монако було вчинено замах, вийшов із коми, його супутниця перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє Nise Matin, передає Цензор.НЕТ.

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Стан постраждалих під час замаху

За даними видання, Єрмолаєв уже вийшов із коми. Його стан покращився.

Водночас його партнерка Анна Насобіна перебуває у критичному стані. Їй провели ампутацію, життя жінки залишається в небезпеці.

Видання пише, що останніми днями українка перенесла переливання крові, вона ризикує втратити зір, слух і навіть можливість говорити. Наразі їй ампутували обидві ноги.

Постраждалий під час вибуху 13-річний син Єрмолаєва госпіталізований із травмами, які не становлять загрози для життя. Станом на сьогодні його життю нічого не загрожує.

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Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

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