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Новини Підрив Єрмолаєва у Монако
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Замах на Єрмолаєва в Монако: олігарх вийшов із коми, - ЗМІ

Замах на Єрмолаєва в Монако

Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, на родину якого в Монако було вчинено замах, вийшов із коми, його супутниця перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє Nise Matin, передає Цензор.НЕТ.

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Стан постраждалих під час замаху

За даними видання, Єрмолаєв уже вийшов із коми. Його стан покращився.

Водночас його партнерка Анна Насобіна перебуває у критичному стані. Їй провели ампутацію, життя жінки залишається в небезпеці.

Видання пише, що останніми днями українка перенесла переливання крові, вона ризикує втратити зір, слух і навіть можливість говорити. Наразі їй ампутували обидві ноги.

Постраждалий під час вибуху 13-річний син Єрмолаєва госпіталізований із травмами, які не становлять загрози для життя. Станом на сьогодні його життю нічого не загрожує.

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Що передувало?

  • У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
  • Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
  • На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
  • Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
  • Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
  • Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
  • Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Читайте: Інтерпол видав "червону картку" на українку у справі про замах у Монако

Автор: 

Єрмолаєв Вадим (19) Монако (40) замах (609)
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Топ коментарі
+4
Капець новина...а давайте такі новини про всіх! наприклад: через лікарську помилку я втратила здатність ходити, а через обстріл качапі я практично не чую й голова болить з вухами постійно.

От нафіга новини про якіхось ур@дів в Монако???
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04.07.2026 23:49 Відповісти
+4
Мільярдер вийшов із коми, син госпіталізований, партнерка в критичному стані. Добре хоч дружина не постраждала. Якщо ви думаєте, що їй повезло перечитайте початок.
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04.07.2026 23:52 Відповісти
+3
Ці "люди" з розводняк коллцентрами повинні здохнути, разом з дітьми. Всі. Я задолбалась блокувати таких п@д@р@сів на телефонах. Купили собі бази і дзвонять цілодобово, вимагають непойми за що гроші.
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05.07.2026 00:00 Відповісти

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