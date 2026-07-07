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Новини Підрив Єрмолаєва у Монако
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Тіло жінки, яку підозрювали у замаху на Єрмолаєва, знайшли під Києвом, - ЗМІ

Замах на Єрмолаєва: підозрювану знайшли мертвою під Києвом

6 липня під Києвом виявили тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Про це повідомляє УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Тіло жінки виявили близько 23:00 6 липня. За інформацією джерел, її застрелили.

Також повідомили, що жінка перебувала за межами України з 22 березня 2025 року до 1 липня 2026 року.

Інше джерело у правоохоронних органах повідомило, що у справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший — колишнім співробітником правоохоронних органів.

Раніше повідомлялось, що громадянку України Анастасію Березовську розшукують за підозрою у замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та участі у злочинній організації.

Читайте: Замах на Єрмолаєва в Монако: олігарх вийшов із коми, - ЗМІ

Що передувало?

  • У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
  • Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
  • На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
  • Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
  • Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
  • Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
  • Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Дивіться: Замах у Монако. Хто такий Вадим Єрмолаєв — олігарх, який мав схеми з росіянами і Нацмеморіалом / Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

Єрмолаєв Вадим (20) Київська область (4684) вбивство (3290)
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Топ коментарі
+11
Вєрним путьом ідьотє, таваріщі Зєльониє!
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07.07.2026 10:42 Відповісти
+9
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07.07.2026 10:49 Відповісти
+8
Кінці у воду.
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07.07.2026 10:42 Відповісти

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