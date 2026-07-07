Тіло жінки, яку підозрювали у замаху на Єрмолаєва, знайшли під Києвом, - ЗМІ

6 липня під Києвом виявили тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Про це повідомляє УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Тіло жінки виявили близько 23:00 6 липня. За інформацією джерел, її застрелили.

Також повідомили, що жінка перебувала за межами України з 22 березня 2025 року до 1 липня 2026 року.

Інше джерело у правоохоронних органах повідомило, що у справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший — колишнім співробітником правоохоронних органів.

Раніше повідомлялось, що громадянку України Анастасію Березовську розшукують за підозрою у замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та участі у злочинній організації.

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Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

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