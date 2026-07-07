Тіло жінки, яку підозрювали у замаху на Єрмолаєва, знайшли під Києвом, - ЗМІ
6 липня під Києвом виявили тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва.
Про це повідомляє УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Тіло жінки виявили близько 23:00 6 липня. За інформацією джерел, її застрелили.
Також повідомили, що жінка перебувала за межами України з 22 березня 2025 року до 1 липня 2026 року.
Інше джерело у правоохоронних органах повідомило, що у справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший — колишнім співробітником правоохоронних органів.
Раніше повідомлялось, що громадянку України Анастасію Березовську розшукують за підозрою у замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та участі у злочинній організації.
Що передувало?
- У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
- Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
- На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
- Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
- Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
- Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
- Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.
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