Знайшли тіло підозрюваної у замаху на Єрмолаєва: затримано ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки, - СБУ. ВIДЕО

Знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної правоохоронними органами Князівства Монако у здійсненні замаху на вбивство родини на території Князівства, внаслідок якого постраждали троє осіб, серед них дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Розпочато досудове розслідування

За цим фактом українські правоохоронні органи розпочали досудове розслідування 1 липня 2026 року.

За даними правоохоронців, підозрювана прибула до України 1 липня 2026 року. У результаті проведення слідчих (розшукових) та оперативних заходів було встановлено коло осіб її спілкування та маршрути пересування.

Коло спілкування

Слідством встановлено, що після повернення в Україну вона спілкувалась з родиною та двома чоловіками. Перший - колишній співробітник правоохоронних органів, другий - діючий співробітник ГУР МОУ.

"Володіючи інформацією про те, що обидва чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто та банківські рахунки Березовської А., слідство відпрацьовувало їх, як осіб можливо причетних до замаху на вбивство у Монако", - йдеться у повідомленні.

Один із підозрюваних визнав вину

У них були проведені невідкладні слідчі (розшукові) дії, під час яких діючий співробітник ГУР МОУ повідомив про вбивство громадянки Березовської А., яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. При цьому останній повідомив, що про контакти з Березовською А., перерахування їй коштів та будь-які інші свої дії він не повідомляв своє керівництво та діяв на власний розсуд.

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Також під час обшуку в оселі колишнього співробітника правоохоронних органів виявлено підвальне приміщення схоже на кімнату тортур.

Обидва фігуранти затримані за підозрою у вчинені вбивства за попередньою змовою групою осіб.

За показаннями одного зі співучасників проведено слідчий експеримент, знайдено тіло Березовської А. з вогнепальними пораненнями в голову та пістолетні гільзи.

Готується повідомлення про підозру. Слідство триває.

Вся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Князівства Монако. Офіс Генерального прокурора перебуває у тісній взаємодії з правоохоронними органами Князівства Монако.

Правоохоронні органи встановлюють замовників та інших фігурантів замаху на вбивство родини в Монако.

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Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

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