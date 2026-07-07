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Новости Подрыв Ермолаева в Монако
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ГУР о задержании сотрудника, подозреваемого в убийстве Березовской: Оказываем всестороннюю поддержку следствию

ГУР отреагировало на задержание своего сотрудника

При содействии ГУР сотрудники Национальной полиции, СБУ и Офиса генерального прокурора задержали двух подозреваемых в убийстве женщины, которую разыскивал Интерпол за совершение преступления в Королевстве Монако.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

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Реакция ГУР

Как отмечается, Главное управление разведки Министерства обороны Украины заинтересовано в полном расследовании и оказывает всестороннюю поддержку правоохранительным органам.

"Расследование продолжается при личном содействии начальника ГУР Минобороны Украины Олега Иващенко", - отмечают в ведомстве.

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Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в убийстве Березовской подозревают сотрудника ГУР Реута.

Что этому предшествовало?

  • В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подсанкционном украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
  • СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
  • На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
  • Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
  • Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
  • Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
  • Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
  • Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.
  • Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины.

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Автор: 

Ермолаев Вадим (159) убийство (6533) ГУР (830)
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Топ комментарии
+7
Підривати монако ми можемо, а підривати виходи з метро москви абрамович забороняє ❓
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07.07.2026 15:14 Ответить
+4
Так судді чусу ще дуже свезло коли йього просто вкрали з Молдови , живим - бо потрібен був свідок у справі проти Порошенко. І де він, цікаво, дівся. Шось і справи, саме цієї нема. Хоча там гнида їх вже штук 100 відкрив проти Пороха - і все мусор.
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07.07.2026 15:18 Ответить
+3
Підозрювана втікла в Україну під обстріли, щоб отримати кеш.
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07.07.2026 15:20 Ответить

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