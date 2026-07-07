ГУР про затримання працівника, підозрюваного у вбивстві Березовської: Надаємо всебічну підтримку слідству
За сприяння ГУР співробітники Національної поліції, СБУ та Офісу Генпрокурора затримали двох підозрюваних у вбивстві жінки, яку розшукував Інтерпол за скоєння злочину у Королівстві Монако.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Реакція ГУР
Як зазначається, Головне управління розвідки Міністерства оборони України зацікавлене у повному розслідуванні та надає всебічну підтримку правоохоронним органам.
"Слідство триває за особистого сприяння начальника ГУР МО України Олега Іващенка", - наголошують у відомстві.
Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у вбивстві Березовської підозрюють ГУРівця Реута.
Що передувало?
- У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
- Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
- На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
- Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
- Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
- Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
- Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.
- Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.
- Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки.
Топ коментарі
+7 Artcore
показати весь коментар07.07.2026 15:14 Відповісти Посилання
+4 Danger Zone
показати весь коментар07.07.2026 15:18 Відповісти Посилання
+3 Artcore
показати весь коментар07.07.2026 15:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль