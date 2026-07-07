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Новини Підрив Єрмолаєва у Монако
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ГУР про затримання працівника, підозрюваного у вбивстві Березовської: Надаємо всебічну підтримку слідству

ГУР відреагувало на затримання свого співробітника

За сприяння ГУР співробітники Національної поліції, СБУ та Офісу Генпрокурора затримали двох підозрюваних у вбивстві жінки, яку розшукував Інтерпол за скоєння злочину у Королівстві Монако.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

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Реакція ГУР

Як зазначається, Головне управління розвідки Міністерства оборони України зацікавлене у повному розслідуванні та надає всебічну підтримку правоохоронним органам.

"Слідство триває за особистого сприяння начальника ГУР МО України Олега Іващенка", - наголошують у відомстві.

Також читайте: Замах на родину Єрмолаєва в Монако: Україна ініціює міжнародну слідчу групу, - Офіс Генпрокурора

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у вбивстві Березовської підозрюють ГУРівця Реута.

Що передувало?

  • У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
  • Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
  • На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
  • Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
  • Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
  • Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
  • Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.
  • Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.
  • Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки.

Дивіться: Замах у Монако. Хто такий Вадим Єрмолаєв — олігарх, який мав схеми з росіянами і Нацмеморіалом / Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

Єрмолаєв Вадим (20) вбивство (3290) ГУР (908)
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Топ коментарі
+7
Підривати монако ми можемо, а підривати виходи з метро москви абрамович забороняє ❓
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07.07.2026 15:14 Відповісти
+4
Так судді чусу ще дуже свезло коли йього просто вкрали з Молдови , живим - бо потрібен був свідок у справі проти Порошенко. І де він, цікаво, дівся. Шось і справи, саме цієї нема. Хоча там гнида їх вже штук 100 відкрив проти Пороха - і все мусор.
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07.07.2026 15:18 Відповісти
+3
Підозрювана втікла в Україну під обстріли, щоб отримати кеш.
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07.07.2026 15:20 Відповісти

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