Замах на Єрмолаєва: у вбивстві Березовської підозрюють ГУРівця Реута, - Гончаренко
За підозрою у вбивстві Анастасії Березовської затримали співробітника ГУР МО Реута.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"За даними прокуратури, діючий співробітник ГУР МОУ повідомив про вбивство громадянки Березовської, яке вчинив спільно з іншим фігурантом.
Мої джерела повідомляють прізвище співробітника ГУР – Реут", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
- Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
- На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
- Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
- Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
- Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
- Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.
- Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.
- Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки.
Топ коментарі
+3 18c49ed2
показати весь коментар07.07.2026 14:59 Відповісти Посилання
+2 Lara Kravchuk
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+2 18c49ed2
показати весь коментар07.07.2026 15:01 Відповісти Посилання
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