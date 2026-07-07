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Новини Підрив Єрмолаєва у Монако
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Замах на Єрмолаєва: у вбивстві Березовської підозрюють ГУРівця Реута, - Гончаренко

Замах на Єрмолаєва: відомо прізвище затриманого ГУРівця

За підозрою у вбивстві Анастасії Березовської затримали співробітника ГУР МО Реута.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За даними прокуратури, діючий співробітник ГУР МОУ повідомив про вбивство громадянки Березовської, яке вчинив спільно з іншим фігурантом.

Мої джерела повідомляють прізвище співробітника ГУР – Реут", - йдеться в повідомленні.

Замах на Єрмолаєва: відомо прізвище затриманого ГУРівця

Також читайте: Замах на родину Єрмолаєва в Монако: Україна ініціює міжнародну слідчу групу, - Офіс Генпрокурора

Що передувало?

  • У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
  • Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
  • На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
  • Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
  • Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
  • Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
  • Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.
  • Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва. 
  • Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки.

Дивіться: Замах у Монако. Хто такий Вадим Єрмолаєв — олігарх, який мав схеми з росіянами і Нацмеморіалом / Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

Єрмолаєв Вадим (20) ГУР (908)
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Топ коментарі
+3
Тут два варианта: или сотрудник ГУР работал на государство и выполнял государственный заказ, или сотрудник работал на какую-то другую структуру или лицо. ... лять, даже не знаешь что для имиджа страны в Европе хуже.
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07.07.2026 14:59 Відповісти
+2
А ще цікаво ,як це підірваний олігарх позбувся громадянства, що неможливо без підпису зелі. Типу як міндічу, по дружбі підмахнув?
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07.07.2026 14:59 Відповісти
+2
Да, главный трэш в том, что по факту Ермолаев сейчас гражданин ЕС и его убирали на территории ЕС.
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07.07.2026 15:01 Відповісти

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