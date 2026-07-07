Покушение на Ермолаева: в убийстве Березовской подозревают сотрудника ГУР Реута, - Гончаренко
По подозрению в убийстве Анастасии Березовской задержали сотрудника ГУР Минобороны Реута.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"По данным прокуратуры, действующий сотрудник ГУР МОУ сообщил об убийстве гражданки Березовской, которое совершил совместно с другим фигурантом.
Мои источники сообщают фамилию сотрудника ГУР – Реут", – говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подсанкционном украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
- СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
- На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
- Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
- Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
- Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
- Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
- Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено телогражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.
- Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины.
Топ комментарии
+7 НБ
показать весь комментарий07.07.2026 15:03 Ответить Ссылка
+6 18c49ed2
показать весь комментарий07.07.2026 14:59 Ответить Ссылка
+5 Віталій #613985
показать весь комментарий07.07.2026 14:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль