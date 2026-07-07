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Новости Подрыв Ермолаева в Монако
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Покушение на Ермолаева: в убийстве Березовской подозревают сотрудника ГУР Реута, - Гончаренко

Покушение на Ермолаева: известна фамилия задержанного сотрудника ГУР

По подозрению в убийстве Анастасии Березовской задержали сотрудника ГУР Минобороны Реута.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"По данным прокуратуры, действующий сотрудник ГУР МОУ сообщил об убийстве гражданки Березовской, которое совершил совместно с другим фигурантом.

Мои источники сообщают фамилию сотрудника ГУР – Реут", – говорится в сообщении.

Покушение на Ермолаева: известна фамилия задержанного сотрудника ГУР

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Что предшествовало?

  • В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подсанкционном украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
  • СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
  • На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
  • Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
  • Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
  • Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
  • Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
  • Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено телогражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева. 
  • Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины.

Смотрите: Покушение в Монако. Кто такой Вадим Ермолаев - олигарх, у которого были схемы с россиянами и Нацмемориалом / Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

Ермолаев Вадим (159) ГУР (830)
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Топ комментарии
+7
Абсолютно бездарна спецоперація. Такої профанації ще треба пошукати. Садіть дебілів до буцегарні! Одягають погони на дурнів не здатних до елементарних дій - знищити типа без охорони. І ці дебіли ж хочуть "влади", "поваги", грошей і пенсій. Угу... Хрін вам дебіли! Ваш дім тюрма, придурки. А тепер уявіть які у них камандіри в ГУР яким шість років керував Буданов...
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07.07.2026 15:03 Ответить
+6
Тут два варианта: или сотрудник ГУР работал на государство и выполнял государственный заказ, или сотрудник работал на какую-то другую структуру или лицо. ... лять, даже не знаешь что для имиджа страны в Европе хуже.
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07.07.2026 14:59 Ответить
+5
Якийсь з колцентрів Єрмолаєв та Ко кинув... когось НЕ того....
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07.07.2026 14:59 Ответить

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