Убийство Березовской: задержанному сотруднику ГУР и бывшему правоохранителю объявили подозрения, — Офис генпрокурора

Двум задержанным — бывшему сотруднику правоохранительных органов и действующему сотруднику ГУР МОУ — предъявлено подозрение в умышленном убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Подробнее о деле

По данным следствия, подозреваемые совершили убийство Березовской после её возвращения в Украину на автобусе. Ранее украинские правоохранительные органы установили, что 1 июля 2026 года женщина прибыла в Украину после покушения на семью в Монако.

На следующий день правоохранители Княжества объявили её в международный розыск по подозрению в причастности к этому преступлению.

В рамках расследования украинские правоохранители установили круг её общения и маршруты передвижения после возвращения в Украину. В частности, были проверены два мужчины: бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР МОУ.

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Что известно о подозреваемых

По данным следствия, оба ранее неоднократно осуществляли переводы на криптовалютные и банковские счета Анастасии Березовской. Именно поэтому их проверяли на возможную причастность к покушению на убийство в Монако.

В ходе следственных действий один из фигурантов сообщил об её убийстве и указал на причастность к нему другого подозреваемого. По его показаниям был проведён следственный эксперимент, вследствие которого правоохранители установили местонахождение тела погибшей.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

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Вся имеющаяся у украинских правоохранителей информация передана следственным органам Княжества Монако.

Офис Генерального прокурора находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Княжества. Правоохранители также устанавливают заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи в Монако. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой правоохранительными органами Княжества Монако в совершении покушения на убийство семьи на территории Княжества, вследствие которого пострадали три человека, в том числе ребенок.

Что предшествовало?

В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.

На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако вследствие взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, вследствие которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

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