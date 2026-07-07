РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10762 посетителя онлайн
Новости Убийство в Киеве Подрыв Ермолаева в Монако
1 388 10

Убийство Березовской: задержанному сотруднику ГУР и бывшему правоохранителю объявили подозрения, — Офис генпрокурора

Дело об убийстве Анастасии Березовской

Двум задержанным — бывшему сотруднику правоохранительных органов и действующему сотруднику ГУР МОУ — предъявлено подозрение в умышленном убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробнее о деле

По данным следствия, подозреваемые совершили убийство Березовской после её возвращения в Украину на автобусе. Ранее украинские правоохранительные органы установили, что 1 июля 2026 года женщина прибыла в Украину после покушения на семью в Монако.

На следующий день правоохранители Княжества объявили её в международный розыск по подозрению в причастности к этому преступлению.

В рамках расследования украинские правоохранители установили круг её общения и маршруты передвижения после возвращения в Украину. В частности, были проверены два мужчины: бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР МОУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева: задержаны сотрудник ГУР и бывший военный по подозрению в убийстве женщины, — СБУ. ВИДЕО

Что известно о подозреваемых

По данным следствия, оба ранее неоднократно осуществляли переводы на криптовалютные и банковские счета Анастасии Березовской. Именно поэтому их проверяли на возможную причастность к покушению на убийство в Монако.

В ходе следственных действий один из фигурантов сообщил об её убийстве и указал на причастность к нему другого подозреваемого. По его показаниям был проведён следственный эксперимент, вследствие которого правоохранители установили местонахождение тела погибшей.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Читайте также: ГУР о задержании сотрудника, подозреваемого в убийстве Березовской: Оказываем всестороннюю поддержку следствию

Вся имеющаяся у украинских правоохранителей информация передана следственным органам Княжества Монако.

Офис Генерального прокурора находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Княжества. Правоохранители также устанавливают заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи в Монако. Досудебное расследование продолжается.

  • Ранее сообщалось, что найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой правоохранительными органами Княжества Монако в совершении покушения на убийство семьи на территории Княжества, вследствие которого пострадали три человека, в том числе ребенок.

Что предшествовало?

  • В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
  • СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
  • На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
  • Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
  • Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако вследствие взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
  • Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, вследствие которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
  • Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Читайте также: Покушение на Ермолаева: в убийстве Березовской подозревают сотрудника ГУР Реута, — Гончаренко

Автор: 

убийство (6533) подозрение (742) Офис Генпрокурора (3193) ГУР (834)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 