Убийство Березовской: задержанному сотруднику ГУР и бывшему правоохранителю объявили подозрения, — Офис генпрокурора
Двум задержанным — бывшему сотруднику правоохранительных органов и действующему сотруднику ГУР МОУ — предъявлено подозрение в умышленном убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
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По данным следствия, подозреваемые совершили убийство Березовской после её возвращения в Украину на автобусе. Ранее украинские правоохранительные органы установили, что 1 июля 2026 года женщина прибыла в Украину после покушения на семью в Монако.
На следующий день правоохранители Княжества объявили её в международный розыск по подозрению в причастности к этому преступлению.
В рамках расследования украинские правоохранители установили круг её общения и маршруты передвижения после возвращения в Украину. В частности, были проверены два мужчины: бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР МОУ.
Что известно о подозреваемых
По данным следствия, оба ранее неоднократно осуществляли переводы на криптовалютные и банковские счета Анастасии Березовской. Именно поэтому их проверяли на возможную причастность к покушению на убийство в Монако.
В ходе следственных действий один из фигурантов сообщил об её убийстве и указал на причастность к нему другого подозреваемого. По его показаниям был проведён следственный эксперимент, вследствие которого правоохранители установили местонахождение тела погибшей.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.
Вся имеющаяся у украинских правоохранителей информация передана следственным органам Княжества Монако.
Офис Генерального прокурора находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Княжества. Правоохранители также устанавливают заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи в Монако. Досудебное расследование продолжается.
- Ранее сообщалось, что найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой правоохранительными органами Княжества Монако в совершении покушения на убийство семьи на территории Княжества, вследствие которого пострадали три человека, в том числе ребенок.
Что предшествовало?
- В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
- СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
- На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
- Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
- Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако вследствие взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
- Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, вследствие которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
- Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
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