Убивство Березовської: затриманому співробітнику ГУР та експравоохоронцю оголосили підозри, - Офіс Генпрокурора

Двом затриманим особам — колишньому співробітнику правоохоронних органів та чинному співробітнику ГУР МОУ — повідомлено про підозру в умисному вбивстві громадянки України Анастасії Березовської.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, підозрювані вчинили вбивство Березовської після її повернення до України автобусом. Раніше українські правоохоронні органи встановили, що 1 липня 2026 року жінка прибула в Україну, після замаху на родину в Монако.

Наступного дня правоохоронці Князівства оголосили її у міжнародний розшук за підозрою у причетності до цього злочину.

У межах розслідування українські правоохоронці встановили коло її спілкування та маршрути пересування після повернення в Україну. Зокрема, було відпрацьовано двох чоловіків: колишнього співробітника правоохоронних органів та чинного співробітника ГУР МОУ.

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Що відомо про підозрюваних

За даними слідства, обидва раніше неодноразово здійснювали перекази на крипто- та банківські рахунки Анастасії Березовської. Саме тому їх перевіряли на можливу причетність до замаху на вбивство в Монако.

Під час слідчих дій один із фігурантів повідомив про її вбивство та вказав на участь у ньому іншого підозрюваного. За його показами проведено слідчий експеримент, у результаті якого правоохоронці встановили місце перебування тіла загиблої.

Нині вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

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Уся наявна в українських правоохоронців інформація передана слідчим органам Князівства Монако.

Офіс Генерального прокурора перебуває у тісній взаємодії з правоохоронними органами Князівства. Правоохоронці також встановлюють замовників та інших осіб, які можуть бути причетні до замаху на вбивство родини в Монако. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної правоохоронними органами Князівства Монако у здійсненні замаху на вбивство родини на території Князівства, внаслідок якого постраждали троє осіб, серед них дитина.

Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

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