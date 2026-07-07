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Новини Вбивство у Києві Підрив Єрмолаєва у Монако
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Убивство Березовської: затриманому співробітнику ГУР та експравоохоронцю оголосили підозри, - Офіс Генпрокурора

Справа про вбивство Анастасії Березовської

Двом затриманим особам — колишньому співробітнику правоохоронних органів та чинному співробітнику ГУР МОУ — повідомлено про підозру в умисному вбивстві громадянки України Анастасії Березовської.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про справу

За даними слідства, підозрювані вчинили вбивство Березовської після її повернення до України автобусом. Раніше українські правоохоронні органи встановили, що 1 липня 2026 року жінка прибула в Україну, після замаху на родину в Монако.

Наступного дня правоохоронці Князівства оголосили її у міжнародний розшук за підозрою у причетності до цього злочину.

У межах розслідування українські правоохоронці встановили коло її спілкування та маршрути пересування після повернення в Україну. Зокрема, було відпрацьовано двох чоловіків: колишнього співробітника правоохоронних органів та чинного співробітника ГУР МОУ.

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Що відомо про підозрюваних

За даними слідства, обидва раніше неодноразово здійснювали перекази на крипто- та банківські рахунки Анастасії Березовської. Саме тому їх перевіряли на можливу причетність до замаху на вбивство в Монако.

Під час слідчих дій один із фігурантів повідомив про її вбивство та вказав на участь у ньому іншого підозрюваного. За його показами проведено слідчий експеримент, у результаті якого правоохоронці встановили місце перебування тіла загиблої.

Нині вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

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Уся наявна в українських правоохоронців інформація передана слідчим органам Князівства Монако.

Офіс Генерального прокурора перебуває у тісній взаємодії з правоохоронними органами Князівства. Правоохоронці також встановлюють замовників та інших осіб, які можуть бути причетні до замаху на вбивство родини в Монако. Досудове розслідування триває.

Що передувало?

  • У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
  • Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
  • На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
  • Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
  • Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
  • Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
  • Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

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Автор: 

вбивство (3290) підозра (1040) Офіс Генпрокурора (3972) ГУР (908)
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Топ коментарі
+2
Підозрювані переводили Березовський гроші (саме тому їх знайшли) а потім вони же її вбили. Березовська сіла на автобус, та приїхала додому. Тут все якось неправильно, якщо це не те, що їх просто злили хтось з замовників та своїх.
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07.07.2026 19:58 Відповісти
+1
Решили ребятки подкалымить, взяли работу на дом.
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07.07.2026 19:54 Відповісти
+1
Халтурку... Панять, пгастить, наградить...
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07.07.2026 19:58 Відповісти

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