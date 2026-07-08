Подозреваемая в покушении на Ермолаева въехала в Украину на законных основаниях, база данных Интерпола не сработала, - ГПСУ

Анастасия Березовская, которую разыскивал Интерпол за совершение преступления в Королевстве Монако, въехала на территорию Украины законным образом через один из пунктов пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"На момент пересечения государственной границы 1 июля 2026 года никаких ограничений или обстоятельств, связанных с пропуском этой гражданки Украины, не было. Во время прохождения ею пограничного контроля не было срабатываний баз данных, в том числе и Интерпола, о том, что она находится в розыске", - пояснили в Госпогранслужбе.

Там отметили, что все пункты пропуска через государственную границу Украины подключены к базе данных Интерпола, что позволяет Государственной пограничной службе Украины мгновенно проверять лиц, автомобили и документы, находящихся в международном розыске на момент пересечения границы.

"Подчеркиваем, что Государственная пограничная служба Украины действует на основании, в пределах полномочий и в порядке, определенных Конституцией и действующим законодательством Украины", - подытожили там.

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Что предшествовало?

В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

СМИ писали, что в результате ранений женщине ампутировали обе ноги.

На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.

Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.

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