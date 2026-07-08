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Новости Подрыв Ермолаева в Монако
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Подозреваемая в покушении на Ермолаева въехала в Украину на законных основаниях, база данных Интерпола не сработала, - ГПСУ

Покушение на Ермолаева: как подозреваемая въехала в Украину?

Анастасия Березовская, которую разыскивал Интерпол за совершение преступления в Королевстве Монако, въехала на территорию Украины законным образом через один из пунктов пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"На момент пересечения государственной границы 1 июля 2026 года никаких ограничений или обстоятельств, связанных с пропуском этой гражданки Украины, не было. Во время прохождения ею пограничного контроля не было срабатываний баз данных, в том числе и Интерпола, о том, что она находится в розыске", - пояснили в Госпогранслужбе.

Там отметили, что все пункты пропуска через государственную границу Украины подключены к базе данных Интерпола, что позволяет Государственной пограничной службе Украины мгновенно проверять лиц, автомобили и документы, находящихся в международном розыске на момент пересечения границы.

"Подчеркиваем, что Государственная пограничная служба Украины действует на основании, в пределах полномочий и в порядке, определенных Конституцией и действующим законодательством Украины", - подытожили там.

Читайте: ГУР о задержании сотрудника, подозреваемого в убийстве Березовской: Оказываем всестороннюю поддержку следствию

Что предшествовало?

  • В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
  • СМИ писали, что в результате ранений женщине ампутировали обе ноги.
  • На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
  • Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
  • Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
  • Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
  • Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
  • Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.
  • Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.

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Автор: 

Госпогранслужба (7203) Ермолаев Вадим (163) убийство (6537)
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