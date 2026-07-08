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Новини Підрив Єрмолаєва у Монако
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Підозрювана у замаху на Єрмолаєва в’їхала до України законно, база Інтерполу не спрацювала, - ДПСУ

Замах на Єрмолаєва: як підозрювана в’їхала до України?

Анастасія Березовська, яку розшукував Інтерпол за скоєння злочину у Королівстві Монако, вʼїхала на територію України у законний спосіб через один з пунктів пропуску.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На момент перетину державного кордону 1 липня 2026 року жодних обмежень чи обставин, пов’язаних із пропуском цієї громадянки України не було. Під час проходження нею прикордонного контролю спрацювань баз даних, зокрема і Інтерполу, про знаходження її в розшуку не відбувалося", - пояснили у Держприкордонслужбі.

Там зазначили, що усі пункти пропуску через державний кордон України підключені до бази даних Інтерполу, що дозволяє Державній прикордонній службі України миттєво перевіряти осіб, автомобілі та документи, що перебувають у міжнародному розшуку на момент перетину кордону.

"Наголошуємо, що Державна прикордонна служба України діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією та чинним законодавством України", - підсумували там.

Читайте: ГУР про затримання працівника, підозрюваного у вбивстві Березовської: Надаємо всебічну підтримку слідству

Що передувало?

  • У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
  • Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
  • На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
  • Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
  • Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
  • Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
  • Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.
  • Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.
  • Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.

Читайте також: Замах на Єрмолаєва: у вбивстві Березовської підозрюють ГУРівця Реута, - Гончаренко

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6795) Єрмолаєв Вадим (24) вбивство (3294)
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Топ коментарі
+4
База інтерполу не спрацювала? Інтерпол впевнений, що по їх базі затримають людину де б вона не була, а в нас чомусь ця база не спрацювала? Чому? Мабуть хтось із наших спецслужб так бажав і витягнув з бази розшукувану? І скільки таких може бути випадків і не тільки бази Інтерполу, а і інших? Особисто я зрозумів що на кордоні з 2019 року велика дірка, але стіна для ворогів влади. Закон в дупі. Діють рішення влади.
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08.07.2026 10:47 Відповісти
+3
Звісно не спрацювала. Тоді б її не грохнули, або грохнули не вчасно і могли б виплисти дуже незручні факти.
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08.07.2026 10:45 Відповісти
+2
І виключають,ніби за гроші не можна проїхати і контрабанду не можна перевезти.
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08.07.2026 10:45 Відповісти

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