Підозрювана у замаху на Єрмолаєва в’їхала до України законно, база Інтерполу не спрацювала, - ДПСУ

Анастасія Березовська, яку розшукував Інтерпол за скоєння злочину у Королівстві Монако, вʼїхала на територію України у законний спосіб через один з пунктів пропуску.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На момент перетину державного кордону 1 липня 2026 року жодних обмежень чи обставин, пов’язаних із пропуском цієї громадянки України не було. Під час проходження нею прикордонного контролю спрацювань баз даних, зокрема і Інтерполу, про знаходження її в розшуку не відбувалося", - пояснили у Держприкордонслужбі.

Там зазначили, що усі пункти пропуску через державний кордон України підключені до бази даних Інтерполу, що дозволяє Державній прикордонній службі України миттєво перевіряти осіб, автомобілі та документи, що перебувають у міжнародному розшуку на момент перетину кордону.

"Наголошуємо, що Державна прикордонна служба України діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією та чинним законодавством України", - підсумували там.

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Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.

Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.

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