Підозрювана у замаху на Єрмолаєва в’їхала до України законно, база Інтерполу не спрацювала, - ДПСУ
Анастасія Березовська, яку розшукував Інтерпол за скоєння злочину у Королівстві Монако, вʼїхала на територію України у законний спосіб через один з пунктів пропуску.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На момент перетину державного кордону 1 липня 2026 року жодних обмежень чи обставин, пов’язаних із пропуском цієї громадянки України не було. Під час проходження нею прикордонного контролю спрацювань баз даних, зокрема і Інтерполу, про знаходження її в розшуку не відбувалося", - пояснили у Держприкордонслужбі.
Там зазначили, що усі пункти пропуску через державний кордон України підключені до бази даних Інтерполу, що дозволяє Державній прикордонній службі України миттєво перевіряти осіб, автомобілі та документи, що перебувають у міжнародному розшуку на момент перетину кордону.
"Наголошуємо, що Державна прикордонна служба України діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією та чинним законодавством України", - підсумували там.
Що передувало?
- У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
- Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
- На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
- Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
- Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
- Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
- Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.
- Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.
- Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.
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