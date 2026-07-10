Замах на Єрмолаєва та вбивство Березовської: Кравченко провів розмову з генпрокурором Монако

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко разом із першим заступником голови СБУ Олександром Покладом та головою Національної поліції Іваном Вигівським провів робочу онлайн-зустріч із Генеральним прокурором Князівства Монако Стефаном Тібо.

Про це генпрокурор повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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До розмови також долучилися заступниця Генерального прокурора Монако Фанні Філібер, слідчий суддя Томас Майндль, керівник поліції Монако Ерік Арелла, керівниця підрозділу судової поліції Емілі Моро, капітан поліції Тібо Дотель та аналітикиня поліції Аріан Шнайдер.

Зазначається, що головною темою зустрічі стали два кримінальні провадження, які розслідують українські правоохоронці.

"Перше стосується замаху на українську родину в Монако. В Україні злочин кваліфіковано як закінчений замах на умисне вбивство двох і більше осіб, вчинений на замовлення, способом, небезпечним для життя багатьох людей. Друге провадження розпочато за фактом убивства громадянки України Анастасії Березовської, яку правоохоронці Монако підозрюють у причетності до замаху", - розповів Кравченко.

Він поінформував колег про перебіг українського розслідування, встановлені обставини вбивства Березовської, а також поділився деталями затримання осіб, яких слідство вважає виконавцями цього злочину.

Окремо український генпрокурор наголосив на необхідності якнайшвидшого створення міжнародної слідчої групи, яка забезпечить оперативний обмін інформацією, координацію слідчих дій та ефективну взаємодію між правоохоронними органами України і Князівства Монако. Кравченко зазначив, що у таких справах саме швидкість та спільні дії правоохоронців є ключовими для встановлення всіх обставин злочину.

"Запевнив, що Україна відкрита до повноцінної співпраці відповідно до міжнародно-правових процедур. Розраховую на таку ж відкриту позицію з боку наших партнерів у Князівстві Монако", - заявив генпрокурор України.

Сторони домовилися налагодити оперативний обмін інформацією та наявними матеріалами слідства.

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Замах на Єрмолаєва і вбивство Березовської

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.

Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.

9 липня суд відправив обох підозрюваних - Реута та Жиковича - під варту без права на внесення застави.

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