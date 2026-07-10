Покушение на Ермолаева и убийство Березовской: Кравченко провел беседу с генеральным прокурором Монако

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко совместно с первым заместителем председателя СБУ Александром Покладом и главой Национальной полиции Иваном Выговским провел рабочую онлайн-встречу с генеральным прокурором Княжества Монако Стефаном Тибо.

Об этом генпрокурор сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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К беседе также присоединились заместитель генерального прокурора Монако Фанни Филибер, следственный судья Томас Майндль, руководитель полиции Монако Эрик Арелла, руководитель подразделения судебной полиции Эмили Моро, капитан полиции Тибо Дотель и аналитик полиции Ариан Шнайдер.

Отмечается, что главной темой встречи стали два уголовных дела, расследуемых украинскими правоохранительными органами.

"Первое касается покушения на украинскую семью в Монако. В Украине преступление квалифицировано как завершенное покушение на умышленное убийство двух и более лиц, совершенное по заказу, способом, опасным для жизни многих людей. Второе производство возбуждено по факту убийства гражданки Украины Анастасии Березовской, которую правоохранители Монако подозревают в причастности к покушению", — рассказал Кравченко.

Он проинформировал коллег о ходе украинского расследования, установленных обстоятельствах убийства Березовской, а также поделился подробностями задержания лиц, которых следствие считает исполнителями этого преступления.

Отдельно украинский генеральный прокурор подчеркнул необходимость скорейшего создания международной следственной группы, которая обеспечит оперативный обмен информацией, координацию следственных действий и эффективное взаимодействие между правоохранительными органами Украины и Княжества Монако. Кравченко отметил, что в таких делах именно оперативность и совместные действия правоохранительных органов являются ключевыми для установления всех обстоятельств преступления.

"Заверил, что Украина готова к полноценному сотрудничеству в соответствии с международно-правовыми процедурами. Рассчитываю на такую же открытую позицию со стороны наших партнеров в Княжестве Монако", — заявил генеральный прокурор Украины.

Стороны договорились наладить оперативный обмен информацией и имеющимися материалами следствия.

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Покушение на Ермолаева и убийство Березовской

В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.

На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако вследствие взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, вследствие которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.

Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.

9 июля суд поместил обоих подозреваемых — Реута и Жиковича — под стражу без права на освобождение под залог.

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