Покушение на Ермолаева и убийство Березовской: Кравченко провел беседу с генеральным прокурором Монако
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко совместно с первым заместителем председателя СБУ Александром Покладом и главой Национальной полиции Иваном Выговским провел рабочую онлайн-встречу с генеральным прокурором Княжества Монако Стефаном Тибо.
Об этом генпрокурор сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
К беседе также присоединились заместитель генерального прокурора Монако Фанни Филибер, следственный судья Томас Майндль, руководитель полиции Монако Эрик Арелла, руководитель подразделения судебной полиции Эмили Моро, капитан полиции Тибо Дотель и аналитик полиции Ариан Шнайдер.
Отмечается, что главной темой встречи стали два уголовных дела, расследуемых украинскими правоохранительными органами.
"Первое касается покушения на украинскую семью в Монако. В Украине преступление квалифицировано как завершенное покушение на умышленное убийство двух и более лиц, совершенное по заказу, способом, опасным для жизни многих людей. Второе производство возбуждено по факту убийства гражданки Украины Анастасии Березовской, которую правоохранители Монако подозревают в причастности к покушению", — рассказал Кравченко.
Он проинформировал коллег о ходе украинского расследования, установленных обстоятельствах убийства Березовской, а также поделился подробностями задержания лиц, которых следствие считает исполнителями этого преступления.
Отдельно украинский генеральный прокурор подчеркнул необходимость скорейшего создания международной следственной группы, которая обеспечит оперативный обмен информацией, координацию следственных действий и эффективное взаимодействие между правоохранительными органами Украины и Княжества Монако. Кравченко отметил, что в таких делах именно оперативность и совместные действия правоохранительных органов являются ключевыми для установления всех обстоятельств преступления.
"Заверил, что Украина готова к полноценному сотрудничеству в соответствии с международно-правовыми процедурами. Рассчитываю на такую же открытую позицию со стороны наших партнеров в Княжестве Монако", — заявил генеральный прокурор Украины.
Стороны договорились наладить оперативный обмен информацией и имеющимися материалами следствия.
Покушение на Ермолаева и убийство Березовской
- В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
- СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
- На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
- Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
- Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако вследствие взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
- Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, вследствие которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
- Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
- Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.
- Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.
- 9 июля суд поместил обоих подозреваемых — Реута и Жиковича — под стражу без права на освобождение под залог.
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