РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13093 посетителя онлайн
Новости Подрыв Ермолаева в Монако Убийство подозреваемой в подрыве Ермолаева
363 0

Убийство Березовской: подозреваемого Жиковича поместили под стражу без залога

Убийство Березовской: второму подозреваемому избрана мера пресечения

Печерский районный суд избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской - Виталия Жиковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Суд принял решение поместить подозреваемого под стражу на 60 суток без права на освобождение под залог.

Читайте также: Подозреваемая в покушении на Ермолаева въехала в Украину законно, база данных Интерпола не сработала, - ГПСУ

9 июля суд избрал меру пресечения первому подозреваемому Владиславу Реуту.

Ранее СМИ обнародовали новые факты о подозреваемых из ГУР и, вероятно, СБУ.

Что этому предшествовало?

  • В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
  • СМИ писали, что в результате ранений женщине ампутировали обе ноги.
  • На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
  • Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
  • Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
  • Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
  • Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
  • Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.
  • Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.

Читайте: Покушение на Ермолаева в Монако: олигарх вышел из комы, - СМИ

Автор: 

убийство (6541) мера пресечения (654)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 