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Новости Подрыв Ермолаева в Монако Убийство подозреваемой в подрыве Ермолаева
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Подозреваемого в убийстве Березовской Реута поместили под стражу без права на залог

Убийство Березовской: подозреваемому Реуту избрана мера пресечения

Печерский райсуд избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской - Владислава Реута.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Судья огласил решение.

"Применить в отношении Реута меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал он.

Таким образом, подозреваемый будет находиться в СИЗО без права на освобождение под залог.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве Березовской - Реуту. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Ранее СМИ обнародовали новые факты о подозреваемых из ГУР и, вероятно, СБУ.

Что этому предшествовало?

  • В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
  • СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.
  • На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
  • Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
  • Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
  • Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
  • Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
  • Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.
  • Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.

Читайте: ГУР о задержании сотрудника, подозреваемого в убийстве Березовской: Оказываем всестороннюю поддержку следствию

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