Суд избирает меру пресечения подозреваемым в убийстве Березовской - Реуту и Жиковичу. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Печерский райсуд избирает меру пресечения подозреваемым в убийстве Анастасии Березовской, которая, возможно, была причастна к покушению на бизнесмена Ермолаева, находящегося под санкциями, в Монако.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Речь идет о Владиславе Реуте и Виталии Жиковиче.

По словам прокурора, свидетель Реут на месте совершения преступления воспроизвел обстоятельства события от 3 июля. Он дал показания и показал место, где спрятали тело - в лесу возле села Юров Киевской области.

Также он указал участок в лесной местности в Бучанском районе, где было совершено убийство Березовской.

Орудие преступления и вещи потерпевшей были выброшены Жиковичем в водоем на территории Бучанского района.

Прокурор отметил, что погибшая была уроженкой Житомирской области, а не Луганской, как ранее сообщали немецкие правоохранительные органы.

Мама Березовской во время опознания тела погибшей подтвердила, что это ее дочь Анастасия Березовская.

Мама погибшей сообщила, что ее дочь прибыла в Украину из Германии 1 июля 2026 года. 3 июля по просьбе дочери она отвезла ее на одну из заправок на выезде из Житомира. Это был последний раз, когда она видела ее.

Реут частично изменил показания, указав, что в Березовскую стрелял не он, а Жикович.

Мера пресечения

Сторона обвинения просит избрать Владиславу Реуту меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без определения размера залога.

Позиция защиты

Адвокат просит выбрать меру пресечения с альтернативой залога.

Что говорит Реут?

Он рассказал, что действовал по указанию Жиковича. Реут сказал, что по указанию Жиковича Березовская отправилась в сторону Киевщины.

Также Жикович заявил, что Березовской может грозить физическая расправа со стороны третьих лиц, поэтому ей стоит скрываться.

Жикович, по словам Реута, сказал Березовской во время встречи, что ей сделают новые документы, а она будет находиться в безопасном месте некоторое время.

Подозреваемый рассказал, что у Жиковича всегда было с собой оружие.

"Указал на оружие и сказал следовать за ним. Он настаивал. Жикович отвлекал внимание Березовской, говорил, что за ним стоят мощные люди. Параллельно показывал жест "работать" по ней. Я даже не наставил на нее оружия. После чего он психонул, забрал у меня пистолет и произвел выстрел ей в затылок.

Второй выстрел он произвел в район туловища", - отметил он.

Затем он выстрелил еще дважды, говорит Реут. Потом Жикович велел ему копать яму.

Реут готов пройти полиграф и предоставить все показания.

"Да, я убивал людей, но это было на войне. Я уничтожал противника. Я давал присягу защищать Украину и ее народ. Я бы никогда не совершил такого. У меня не было мотива для этого. А у Жиковича был мотив, потому что Березовская была свидетелем и могла бы указать на его причастность к другому событию", - подытожил он.

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Ранее СМИ обнародовали новые факты о подозреваемых из ГУР и, вероятно, СБУ.

Что предшествовало?

В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.

На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.

Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.

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