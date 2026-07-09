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Новини Підрив Єрмолаєва у Монако Вбивство підозрюваної у підриві Єрмолаєва
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Суд обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Березовської - Реуту та Жиковичу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Печерський райсуд обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Анастасії Березовської, яка могла бути причетної до замаху на підсанкційного бізнесмена Єрмолаєва у Монако.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про Владислава Реута та Віталія Жиковича.

За словами прокурора, Реут на місці вчинення злочину відтворив обставину події від 3 липня. Він дав свідчення та показав місце, де приховали тіло – у лісі поблизу села Юрів на Київщині.

Також він вказав ділянку у лісовій місцевості в Бучанському районі, де було вчинено вбивство Березовської. 

Знаряддя злочину та речі потерпілої було викинуто Жиковичем у водойму на території Бучанського району.

Прокурор зазначив, що загибла була уродженкою Житомирської області, а не Луганської, як інформували раніше німецькі правоохоронці.

Мама Березовської під час впізнання тіла загиблої підтвердила, що це її донька Анастасія Березовська.

Мама загиблої повідомила, що її донька прибула до України з Німеччини 1 липня 2026 року. 3 липня на прохання доньки вона відвезла її на одну із заправок, що на виїзді із Житомира. Це був останній раз, коли вона її бачила.

Реут частково змінив показання, вказавши, що в Березовську стріляв не він, а Жикович.

Запобіжний захід

Сторона обвинувачення просить обрати Владиславу Реуту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення розміру застави.

Позиція захисту

Адвокат просить обрати запобіжний захід із альтернативою застави.

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Раніше ЗМІ оприлюднили нові факти про підозрюваних із ГУР та, ймовірно, СБУ.

Що передувало?

  • У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
  • Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
  • На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
  • Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
  • Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
  • Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
  • Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.
  • Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.
  • Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.

Також читайте: ГУР про затримання працівника, підозрюваного у вбивстві Березовської: Надаємо всебічну підтримку слідству

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суд (11969) вбивство (3298) запобіжний захід (684)
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