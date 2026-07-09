Суд обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Березовської - Реуту та Жиковичу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Печерський райсуд обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Анастасії Березовської, яка могла бути причетної до замаху на підсанкційного бізнесмена Єрмолаєва у Монако.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про Владислава Реута та Віталія Жиковича.

За словами прокурора, Реут на місці вчинення злочину відтворив обставину події від 3 липня. Він дав свідчення та показав місце, де приховали тіло – у лісі поблизу села Юрів на Київщині.

Також він вказав ділянку у лісовій місцевості в Бучанському районі, де було вчинено вбивство Березовської.

Знаряддя злочину та речі потерпілої було викинуто Жиковичем у водойму на території Бучанського району.

Прокурор зазначив, що загибла була уродженкою Житомирської області, а не Луганської, як інформували раніше німецькі правоохоронці.

Мама Березовської під час впізнання тіла загиблої підтвердила, що це її донька Анастасія Березовська.

Мама загиблої повідомила, що її донька прибула до України з Німеччини 1 липня 2026 року. 3 липня на прохання доньки вона відвезла її на одну із заправок, що на виїзді із Житомира. Це був останній раз, коли вона її бачила.

Реут частково змінив показання, вказавши, що в Березовську стріляв не він, а Жикович.

Запобіжний захід

Сторона обвинувачення просить обрати Владиславу Реуту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення розміру застави.

Позиція захисту

Адвокат просить обрати запобіжний захід із альтернативою застави.

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Раніше ЗМІ оприлюднили нові факти про підозрюваних із ГУР та, ймовірно, СБУ.

Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.

Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.

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