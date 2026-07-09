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Новини Підрив Єрмолаєва у Монако Вбивство підозрюваної у підриві Єрмолаєва
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Вбивство Березовської: підозрюваного Жиковича відправили під варту без застави

Вбивство Березовської: обрано запобіжний захід другому підозрюваному

Печерський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Анастасії Березовської - Віталію Жиковичу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Суд ухвалив рішення відправити підозрюваного під варту на 60 діб без права на внесення застави.

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9 липня суд обрав запобіжний захід першому підозрюваному Владиславу Реуту.

Раніше ЗМІ оприлюднили нові факти про підозрюваних із ГУР та, ймовірно, СБУ.

Що передувало?

  • У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
  • Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
  • На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
  • Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
  • Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
  • Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
  • Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.
  • Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.
  • Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.

Читайте: Замах на Єрмолаєва в Монако: олігарх вийшов із коми, - ЗМІ

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