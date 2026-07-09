Підозрюваного у вбивстві Березовської Реута відправили під варту без права на заставу

Печерський райсуд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Анастасії Березовської - Владиславу Реуту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Суддя оголосив рішення.

"Застосувати щодо Реута запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказав він.

Так, підозрюваний перебуватиме у СІЗО без права на внесення застави.

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Раніше ЗМІ оприлюднили нові факти про підозрюваних із ГУР та, ймовірно, СБУ.

Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.

Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.

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