Покушение в Монако и убийство Березовской: устанавливают заказчиков и причастных, - ОГП
Украинские правоохранительные органы устанавливают заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи подпадающего под санкции Ермолаева в Монако.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
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Следствием было установлено, что после покушения на семью в Монако подозреваемая Березовская прибыла в Украину.
"На следующий день правоохранительные органы Княжества Монако объявили её в международный розыск по подозрению в причастности к этому преступлению.
После возвращения Березовской в Украину правоохранители установили круг ее общения и маршруты передвижения. Среди лиц, которых проверяли в рамках следствия, были бывший сотрудник правоохранительного органа и действующий сотрудник ГУР МОУ.
Ранее они неоднократно осуществляли переводы на ее криптовалютные и банковские счета", — говорится в сообщении.
В то же время в ходе неотложных следственных действий один из фигурантов сообщил об убийстве Березовской и указал на причастность к нему другого подозреваемого.
По его показаниям правоохранители установили местонахождение тела погибшей.
"Вся имеющаяся информация передана следственным органам Княжества Монако. Украинские правоохранители также устанавливают заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи в Монако.
Досудебное расследование продолжается", — подытожили в Офисе генерального прокурора.
Ранее СМИ обнародовали новые факты о подозреваемых из ГУР и, вероятно, СБУ.
9 июля суд поместил обоих подозреваемых — Реута и Жиковича — под стражу без права на освобождение под залог.
Что этому предшествовало?
- В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
- СМИ писали, что в результате ранений женщине ампутировали обе ноги.
- На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
- Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
- Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
- Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
- Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
- Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.
- Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.
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