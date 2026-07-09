Покушение в Монако и убийство Березовской: устанавливают заказчиков и причастных, - ОГП

Украинские правоохранительные органы устанавливают заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи подпадающего под санкции Ермолаева в Монако.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Следствием было установлено, что после покушения на семью в Монако подозреваемая Березовская прибыла в Украину.

"На следующий день правоохранительные органы Княжества Монако объявили её в международный розыск по подозрению в причастности к этому преступлению.



После возвращения Березовской в Украину правоохранители установили круг ее общения и маршруты передвижения. Среди лиц, которых проверяли в рамках следствия, были бывший сотрудник правоохранительного органа и действующий сотрудник ГУР МОУ.



Ранее они неоднократно осуществляли переводы на ее криптовалютные и банковские счета", — говорится в сообщении.

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В то же время в ходе неотложных следственных действий один из фигурантов сообщил об убийстве Березовской и указал на причастность к нему другого подозреваемого.

По его показаниям правоохранители установили местонахождение тела погибшей.

"Вся имеющаяся информация передана следственным органам Княжества Монако. Украинские правоохранители также устанавливают заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи в Монако.



Досудебное расследование продолжается", — подытожили в Офисе генерального прокурора.

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Ранее СМИ обнародовали новые факты о подозреваемых из ГУР и, вероятно, СБУ.

9 июля суд поместил обоих подозреваемых — Реута и Жиковича — под стражу без права на освобождение под залог.

Что этому предшествовало?

В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

СМИ писали, что в результате ранений женщине ампутировали обе ноги.

На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.

Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.

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