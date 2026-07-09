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Новости Подрыв Ермолаева в Монако Убийство подозреваемой в подрыве Ермолаева
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Покушение в Монако и убийство Березовской: устанавливают заказчиков и причастных, - ОГП

Покушение на Ермолаева и убийство Березовской: подробности от ОГП

Украинские правоохранительные органы устанавливают заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи подпадающего под санкции Ермолаева в Монако.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Следствием было установлено, что после покушения на семью в Монако подозреваемая Березовская прибыла в Украину.

"На следующий день правоохранительные органы Княжества Монако объявили её в международный розыск по подозрению в причастности к этому преступлению.

После возвращения Березовской в Украину правоохранители установили круг ее общения и маршруты передвижения. Среди лиц, которых проверяли в рамках следствия, были бывший сотрудник правоохранительного органа и действующий сотрудник ГУР МОУ.

Ранее они неоднократно осуществляли переводы на ее криптовалютные и банковские счета", — говорится в сообщении.

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В то же время в ходе неотложных следственных действий один из фигурантов сообщил об убийстве Березовской и указал на причастность к нему другого подозреваемого.

По его показаниям правоохранители установили местонахождение тела погибшей.

"Вся имеющаяся информация передана следственным органам Княжества Монако. Украинские правоохранители также устанавливают заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи в Монако.

Досудебное расследование продолжается", — подытожили в Офисе генерального прокурора.

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Ранее СМИ обнародовали новые факты о подозреваемых из ГУР и, вероятно, СБУ.

9 июля суд поместил обоих подозреваемых — Реута и Жиковича — под стражу без права на освобождение под залог.

Что этому предшествовало?

  • В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.
  • СМИ писали, что в результате ранений женщине ампутировали обе ноги.
  • На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.
  • Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.
  • Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.
  • Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что взрыв, в результате которого пострадали члены одной семьи украинского происхождения, квалифицирован как покушение на убийство.
  • Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту совершенного заказного покушения на умышленное убийство трех членов украинской семьи бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
  • Впоследствии стало известно, что под Киевом было найдено тело гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в совершении покушения на Ермолаева.
  • Правоохранители задержали сотрудника ГУР и бывшего военного по подозрению в убийстве женщины. Им были предъявлены подозрения.

Читайте: Нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева: задержаны сотрудник ГУР и бывший военный по подозрению в убийстве женщины, — СБУ. ВИДЕО

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