Замах у Монако та вбивство Березовської: встановлюють замовників та причетних, - ОГП

Українські правоохоронці встановлюють замовників та інших осіб, які можуть бути причетні до замаху на вбивство родини підсанкційного Єрмолаєва у Монако.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Слідством було встановлено, що після замаху на родину в Монако підозрювана Березовська прибула до України.

"Наступного дня правоохоронні органи Князівства Монако оголосили її в міжнародний розшук за підозрою у причетності до цього злочину.



Після повернення Березовської в Україну правоохоронці встановили коло її спілкування та маршрути пересування. Серед осіб, яких перевіряли у межах слідства, були колишній працівник правоохоронного органу та чинний співробітник ГУР МОУ.



Раніше вони неодноразово здійснювали перекази на її крипто- та банківські рахунки", - йдеться в повідомленні.

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Водночас під час невідкладних слідчих дій один із фігурантів повідомив про вбивство Березовської та вказав на участь у ньому іншого підозрюваного.

За його показами правоохоронці встановили місце перебування тіла загиблої.

"Уся наявна інформація передана слідчим органам Князівства Монако. Українські правоохоронці також встановлюють замовників та інших осіб, які можуть бути причетні до замаху на вбивство родини в Монако.



Досудове розслідування триває", - підсумували в Офісі Генпрокурора.

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Раніше ЗМІ оприлюднили нові факти про підозрюваних із ГУР та, ймовірно, СБУ.

9 липня суд відправив обох підозрюваних - Реута та Жиковича - під варту без права на внесення застави.

Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.

Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.

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